Itching : చర్మంపై నిరంతరం దురద వస్తుందా? అయితే ఈ లోపమే కారణం కావచ్చు
Itching : చాలా మంది చర్మానికి దురద వస్తే దాన్ని సాధారణ సమస్యగానో, రింగ్వార్మ్ లాంటి చర్మ వ్యాధిగానో, లేదా ఆహార అలెర్జీగానో భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ చర్మంపై నిరంతరంగా దురద రావడం అనేది కేవలం చర్మ సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది మీ శరీరంలో ఏదో ఒక ఆంతರಿಕ వ్యాధికి లేదా ముఖ్యమైన పోషకాల లోపంకి సంకేతం కావచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల విటమిన్ల లోపం ఏర్పడినప్పుడు దురద సమస్య తీవ్రమవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఏయే విటమిన్ల లోపం దురదకు కారణమవుతుంది? దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. శరీరంలో దురద రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ముఖ్యమైన విటమిన్ల లోపం ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. విటమిన్ A లోపం చర్మాన్ని తీవ్రంగా పొడిగా మారుస్తుంది. చర్మం పొడిబారడం వల్ల దురద సమస్య మొదలవుతుంది లేదా తీవ్రమవుతుంది. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువ కావచ్చు.
విటమిన్ B12 లోపం కూడా శరీరంలో దురదకు దారితీస్తుంది. ఈ లోపం ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా చేతులు, కాళ్ళలో దురద ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. విటమిన్ B3 లోపాన్ని నియాసిన్ లోపం అని కూడా అంటారు. ఈ లోపం కూడా చర్మంపై దురదకు కారణమయ్యే అంశాలలో ఒకటిగా నిపుణులు చెబుతారు.
శరీరంలో విటమిన్ E, విటమిన్ C స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు కూడా దురద వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. విటమిన్ E లో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చర్మంపై మంట, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ విటమిన్ల లోపం ఉంటే చర్మ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
విటమిన్ల లోపంతో పాటు, శరీరంలో కాల్షియం లెవల్స్ తగ్గినా కూడా దురద సమస్య కనిపిస్తుంది. కాల్షియం లోపం ఉన్నప్పుడు చేతులు, కాళ్ళలో వణుకు రావడంతో పాటు చర్మంపై దురద కూడా మొదలవుతుంది. నరాల వ్యవస్థ సులభంగా ఉత్తేజితం కావడం లేదా చికాకుకు గురికావడం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. నోటి చుట్టూ లేదా వేళ్ల చుట్టూ వణుకు రావడం కూడా కాల్షియం లోపానికి సంకేతం కావచ్చు.
దురద సమస్యను నివారించడానికి ముందుగా దాని మూలకారణాన్ని గుర్తించాలి. ఒకవేళ దురదకు విటమిన్ల లోపమే కారణమని తెలిస్తే, వాటిని అందించే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు.
* విటమిన్ A: క్యారెట్లు, చిలగడదుంపలు, ఆకుకూరలు, చేపలు, గుడ్లు తీసుకోవాలి.
* విటమిన్ B: పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, మాంసం, చేపలు, తృణధాన్యాలు తీసుకోవడం ద్వారా B3, B12 లోపాలను నివారించవచ్చు.
* విటమిన్ C, E: సిట్రస్ పండ్లు (నిమ్మ, నారింజ), బెర్రీలు, ఆవ నూనె, గింజలు తీసుకోవాలి.
* కాల్షియం: పాలు, పెరుగు, జున్ను వంటి పాల ఉత్పత్తులు, ఆకుపచ్చ కూరగాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.