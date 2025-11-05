ప్రతి సందర్భానికి సరిపోయే షూ ఇదే! మీ లుక్ను మార్చే 10 స్టైల్ వేరియంట్స్
Types of Shoes in Telugu: ఆక్స్ఫర్డ్, డెర్బీ, లోఫర్స్, స్నీకర్స్, చెల్సియా బూట్స్ వంటి షూలు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో, ఏ షూ ఏ డ్రెస్కు సరిపోతుందో తెలుసుకోండి.
డ్రెస్కు సరిపోయే షూ ఎంపిక అంటేనే మెన్స్ ఫ్యాషన్లో కీలక అంశం. సరైన షూ ధరించడం వల్ల లుక్, పర్సనాలిటీ, ప్రెజెన్స్ — అన్నీ మరో లెవల్కు వెళ్లిపోతాయి. కానీ మార్కెట్లో ఇన్ని రకాల షూలు ఉన్నప్పుడు ఏ షూ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఇక్కడ మీకోసం పూర్తి లిస్ట్ ఇస్తున్నాం👇
1. ఆక్స్ఫర్డ్ షూ (Oxford Shoes)
క్లోజ్డ్ లేసింగ్ సిస్టమ్తో ఉండే ఈ షూలు క్లాసిక్గా, ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తాయి.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్ మీటింగ్స్, ఇంటర్వ్యూలు, వెడ్డింగ్స్, రిసెప్షన్లు
లుక్: ఫార్మల్ సూట్లకు పర్ఫెక్ట్
2. డెర్బీ షూ (Derby Shoes)
ఓపెన్ లేసింగ్తో ఉండే ఈ షూలు ఆక్స్ఫర్డ్ కంటే కంఫర్ట్గా ఉంటాయి.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: రోజువారీ ఆఫీస్ లుక్, సెమీ ఫార్మల్ పార్టీలు
లుక్: ఫార్మల్ + క్యాజువల్ మిక్స్
3. లోఫర్స్ (Loafers)
లేస్ లేకుండా స్లిప్-ఆన్ స్టైల్లో వచ్చే ఈ షూలు ధరించడానికి చాలా ఈజీ.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్, పార్టీ, ట్రావెల్
లుక్: సెమీ-ఫార్మల్, క్లాసీ
4. స్నీకర్స్ (Sneakers)
యూత్ ఫేవరెట్ షూలు! రబ్బరు సోల్తో కంఫర్ట్గా ఉంటాయి.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ట్రావెలింగ్, క్యాజువల్ అవుటింగ్, పార్టీలు
లుక్: మోడర్న్, ట్రెండీ
5. చెల్సియా బూట్స్ (Chelsea Boots)
స్లిప్-ఆన్ డిజైన్లో ఉండే ఈ బూట్స్ చల్లని వాతావరణానికి పర్ఫెక్ట్.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ట్రావెల్, వింటర్ సీజన్, క్యాజువల్ డిన్నర్
లుక్: రాయల్ & ఎలిగెంట్
6. హైకింగ్ బూట్స్ (Hiking Boots)
ట్రెక్కింగ్, సఫారీ, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్కి స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: జంగిల్ ట్రిప్స్, హిల్స్ ట్రావెల్స్
లుక్: రఫ్ అండ్ టఫ్
7. బ్రోగ్స్ (Brogues)
లెదర్తో తయారైన ఈ షూలపై రంధ్రాలు, అలంకరణ కుట్టులు ఉంటాయి.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్ మీటింగ్స్, ఫార్మల్ ఈవెంట్స్
లుక్: క్లాసిక్ & స్టైలిష్
8. మాంక్ స్ట్రాప్ షూ (Monk Strap Shoes)
లేస్ బదులు బకిల్తో ఉండే ఈ షూలు యూనిక్గా కనిపిస్తాయి.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: వెడ్డింగ్స్, ఈవెంట్స్, సెమీ-ఫార్మల్ పార్టీలు
లుక్: రాయల్, యూనిక్
9. కాన్వాస్ షూ (Canvas Shoes)
ఫాబ్రిక్తో తయారైన తేలికపాటి షూలు.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: కాలేజీ, ట్రిప్స్, ఫ్రెండ్ మీట్స్
లుక్: యూత్ఫుల్, స్టైలిష్
10. ఎస్పాడ్రిల్ల్స్ (Espadrilles)
కాటన్ లేదా జ్యూట్ సోల్తో ఉండే ఈ షూలు వేసవికి ఐడియల్.
ఎక్కడ వేసుకోవాలి: బీచ్ ట్రిప్స్, డైలీ వేర్
లుక్: కూల్ & రిలాక్స్డ్
Quick Style Tip:
డ్రెస్ కోడ్ గుర్తుంచుకోండి
- ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ → ఆక్స్ఫర్డ్ / బ్రోగ్స్
- క్యాజువల్ డేస్ → స్నీకర్స్ / కాన్వాస్
- పార్టీలు → లోఫర్స్ / మాంక్ స్ట్రాప్
- ట్రావెల్ → చెల్సియా / హైకింగ్ బూట్స్