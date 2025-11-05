  • Menu
ప్రతి సందర్భానికి సరిపోయే షూ ఇదే! మీ లుక్‌ను మార్చే 10 స్టైల్‌ వేరియంట్స్

Highlights

Types of Shoes in Telugu: ఆక్స్‌ఫర్డ్, డెర్బీ, లోఫర్స్‌, స్నీకర్స్‌, చెల్సియా బూట్స్‌ వంటి షూలు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో, ఏ షూ ఏ డ్రెస్‌కు సరిపోతుందో తెలుసుకోండి.

డ్రెస్‌కు సరిపోయే షూ ఎంపిక అంటేనే మెన్స్ ఫ్యాషన్‌లో కీలక అంశం. సరైన షూ ధరించడం వల్ల లుక్, పర్సనాలిటీ, ప్రెజెన్స్ — అన్నీ మరో లెవల్‌కు వెళ్లిపోతాయి. కానీ మార్కెట్లో ఇన్ని రకాల షూలు ఉన్నప్పుడు ఏ షూ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఇక్కడ మీకోసం పూర్తి లిస్ట్ ఇస్తున్నాం👇

1. ఆక్స్‌ఫర్డ్ షూ (Oxford Shoes)

క్లోజ్డ్‌ లేసింగ్‌ సిస్టమ్‌తో ఉండే ఈ షూలు క్లాసిక్‌గా, ప్రొఫెషనల్‌గా కనిపిస్తాయి.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్ మీటింగ్స్, ఇంటర్వ్యూలు, వెడ్డింగ్స్, రిసెప్షన్లు

లుక్: ఫార్మల్ సూట్‌లకు పర్ఫెక్ట్

2. డెర్బీ షూ (Derby Shoes)

ఓపెన్ లేసింగ్‌తో ఉండే ఈ షూలు ఆక్స్‌ఫర్డ్ కంటే కంఫర్ట్‌గా ఉంటాయి.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: రోజువారీ ఆఫీస్ లుక్, సెమీ ఫార్మల్ పార్టీలు

లుక్: ఫార్మల్ + క్యాజువల్ మిక్స్

3. లోఫర్స్ (Loafers)

లేస్ లేకుండా స్లిప్-ఆన్ స్టైల్‌లో వచ్చే ఈ షూలు ధరించడానికి చాలా ఈజీ.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్, పార్టీ, ట్రావెల్

లుక్: సెమీ-ఫార్మల్, క్లాసీ

4. స్నీకర్స్ (Sneakers)

యూత్ ఫేవరెట్ షూలు! రబ్బరు సోల్‌తో కంఫర్ట్‌గా ఉంటాయి.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ట్రావెలింగ్, క్యాజువల్ అవుటింగ్, పార్టీలు

లుక్: మోడర్న్, ట్రెండీ

5. చెల్సియా బూట్స్ (Chelsea Boots)

స్లిప్-ఆన్ డిజైన్‌లో ఉండే ఈ బూట్స్ చల్లని వాతావరణానికి పర్ఫెక్ట్.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ట్రావెల్, వింటర్ సీజన్, క్యాజువల్ డిన్నర్

లుక్: రాయల్ & ఎలిగెంట్

6. హైకింగ్ బూట్స్ (Hiking Boots)

ట్రెక్కింగ్, సఫారీ, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్‌కి స్పెషల్‌గా డిజైన్‌ చేశారు.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: జంగిల్ ట్రిప్స్, హిల్స్ ట్రావెల్స్

లుక్: రఫ్ అండ్ టఫ్

7. బ్రోగ్స్ (Brogues)

లెదర్‌తో తయారైన ఈ షూలపై రంధ్రాలు, అలంకరణ కుట్టులు ఉంటాయి.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: ఆఫీస్ మీటింగ్స్, ఫార్మల్ ఈవెంట్స్

లుక్: క్లాసిక్ & స్టైలిష్

8. మాంక్ స్ట్రాప్ షూ (Monk Strap Shoes)

లేస్ బదులు బకిల్‌తో ఉండే ఈ షూలు యూనిక్‌గా కనిపిస్తాయి.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: వెడ్డింగ్స్, ఈవెంట్స్, సెమీ-ఫార్మల్ పార్టీలు

లుక్: రాయల్, యూనిక్

9. కాన్వాస్ షూ (Canvas Shoes)

ఫాబ్రిక్‌తో తయారైన తేలికపాటి షూలు.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: కాలేజీ, ట్రిప్స్, ఫ్రెండ్ మీట్స్

లుక్: యూత్‌ఫుల్, స్టైలిష్

10. ఎస్పాడ్రిల్ల్స్ (Espadrilles)

కాటన్ లేదా జ్యూట్ సోల్‌తో ఉండే ఈ షూలు వేసవికి ఐడియల్‌.

ఎక్కడ వేసుకోవాలి: బీచ్ ట్రిప్స్, డైలీ వేర్

లుక్: కూల్ & రిలాక్స్‌డ్

Quick Style Tip:

డ్రెస్ కోడ్ గుర్తుంచుకోండి

  • ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ → ఆక్స్‌ఫర్డ్ / బ్రోగ్స్
  • క్యాజువల్ డేస్ → స్నీకర్స్ / కాన్వాస్
  • పార్టీలు → లోఫర్స్ / మాంక్ స్ట్రాప్
  • ట్రావెల్ → చెల్సియా / హైకింగ్ బూట్స్
