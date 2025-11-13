Mouth Breathing : నోటితో శ్వాస తీసుకుంటున్నారా.. ఈ అలవాటు మీకు ఉంటే ప్రమాదమే
మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ముక్కు ద్వారా కాకుండా నోటి ద్వారా ఊపిరి పీల్చుకునే అలవాటు మీకు ఉందా?
నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తులపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది, దీనికి కారణాలు ఏంటి, ఈ అలవాటును ఎలా నివారించాలో నిపుణులు చెప్పిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నిద్రపోయేటప్పుడు ముక్కు ద్వారానే శ్వాస తీసుకుంటాం. కానీ, కొన్ని పరిస్థితులలో ముక్కులో గాలి ప్రసరణకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు శరీరం వెంటనే నోటిని ఉపయోగించి శ్వాస తీసుకుంటుంది. దీన్నే మౌత్ బ్రీతింగ్ అంటారు. జలుబు, ముక్కు అలర్జీలు, లేదా సైనస్ సమస్యలు వంటివి ముక్కు బ్లాక్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల సరిపడా గాలి అందక నోటిని ఆశ్రయించాల్సి వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా జరగడం సహజమే అయినప్పటికీ, ప్రతిరోజూ రాత్రి నిరంతరంగా నోటి ద్వారానే శ్వాస తీసుకుంటే అది సాధారణమైనది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిరంతరంగా నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకునే అలవాటు దీర్ఘకాలంలో అనేక అనారోగ్య లక్షణాలకు దారి తీస్తుంది. మౌత్ బ్రీతింగ్ వల్ల తరచుగా గొంతు పొడిబారడం, త్వరగా అలసిపోవడం, నోటి దుర్వాసన, నిద్ర విధానంలో ఆటంకాలు, ఉదయం నిద్ర లేచినప్పుడు తలనొప్పి లేదా తలభారంగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పిల్లలలో ఈ అలవాటు కొనసాగితే, అది వారి ముఖ నిర్మాణంలో మార్పులకు కూడా దారి తీయవచ్చు. ఈ లక్షణాలను ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం ఊపిరితిత్తులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మన ముక్కు ఒక సహజమైన ఫిల్టర్ లా పనిచేస్తుంది. ఇది గాలిని శుద్ధి చేసి, వేడి చేసి, తగిన తేమను అందించి ఊపిరితిత్తులకు పంపిస్తుంది. నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు, గాలి ఫిల్టర్ అవ్వకుండానే నేరుగా ఊపిరితిత్తులలోకి చేరుతుంది. దీనివల్ల గాలిలో ఉండే ధూళి, కాలుష్య కణాలు, సూక్ష్మక్రిములు నేరుగా లోపలికి వెళ్తాయి. ఇది గాలి మార్గాలలో చికాకును పెంచి, కాలక్రమేణా నిరంతర దగ్గు, గొంతు నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమా లేదా అలర్జీలు ఉన్నవారికి ఈ అలవాటు మరింత హానికరం.
ఈ అలవాటును నివారించడానికి, శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు ఉన్నాయి. ముక్కు మూసుకుపోయినట్లు అనిపిస్తే, వేడి నీటి ఆవిరి పట్టడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిద్రించేటప్పుడు మీ దిండును కొంచెం ఎత్తుగా ఉంచుకోవడం వల్ల శ్వాస మార్గం సులభతరం అవుతుంది. మీకు అలర్జీలు లేదా సైనస్ వంటి సమస్యలు నిరంతరంగా ఉంటే, తక్షణమే వైద్యుడిని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి. గొంతు పొడిబారకుండా ఉండటానికి రోజులో తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం.