Black Coffee : బ్లాక్ కాఫీ తాగుతున్నారా? ఈ 10 అద్భుతమైన హెల్త్ సీక్రెట్స్ తెలిస్తే అస్సలు మానరు
Black Coffee : చాలా మంది తమ రోజును ఉత్సాహంగా ప్రారంభించడానికి ఒక కప్పు కాఫీ తాగుతారు. అన్ని రకాల కాఫీలలో, బ్లాక్ కాఫీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో కెఫిన్తో పాటు, మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట పాలు కలపకుండా బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని అంటున్నారు. మరి బ్లాక్ కాఫీ తాగడం ఎవరికి మంచిది, దీని వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి, ఎంత మోతాదులో తాగాలి అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చాలా మందికి బ్లాక్ కాఫీ ఉదయాన్నే ఒక బూస్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. బ్లాక్ కాఫీలో ఉండే కెఫిన్, ఇతర ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలు మిమ్మల్ని రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంచుతాయి. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఉదయం లేవగానే బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయంలోని కొవ్వు తగ్గుతుంది. కాలేయం పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యంగా, ఎక్కువ కాలం జీవించాలనుకునే వారు రోజువారీ బ్లాక్ కాఫీని అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది. అయితే, ఈ అలవాటును మొదలుపెట్టే ముందు మీరు డాక్టర్ను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.
బ్లాక్ కాఫీ బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి, జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉన్నవారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. బ్లాక్ కాఫీని ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు త్వరగా కరిగిపోతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను కూడా తగ్గిస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు రోజువారీ బ్లాక్ కాఫీ తాగడం మంచిది. ఇది శరీర జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చవుతాయి. తద్వారా సులభంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
బ్లాక్ కాఫీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. తిన్న ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. అయితే, మీకు జీర్ణ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం, అతిగా తాగకూడదు. బ్లాక్ కాఫీ కేవలం శక్తిని ఇవ్వడమే కాదు, గుండె, చర్మం, మెదడుకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమవుతుంది. ఇది శరీరంలో శక్తి స్థాయిలను పెంచి, రోజంతా చురుకుగా ఉంచుతుంది. ఇది మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. మతిమరుపు వంటి సమస్యలను నివారించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
రోజుకు కొద్ది మొత్తంలో బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇది రక్త నాళాలలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే, ఫ్యాటీ లివర్ వంటి సమస్యల నుంచి కాలేయాన్ని రక్షిస్తుంది. బ్లాక్ కాఫీలో ఎక్కువ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచి, చర్మ సమస్యలను రాకుండా నివారిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఇది మూడ్ను మెరుగుపరిచి, ఆందోళన, చిరాకు వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
బ్లాక్ కాఫీలో క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులను నివారించే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, అతిగా సేవించకూడదు. ఆరోగ్య నిపుణులు రోజుకు 1 నుంచి 2 కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగే అలవాటు చేసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దీనికి మించి ఎక్కువ కాఫీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.