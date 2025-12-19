Beer Consumption Time : బీర్ ప్రియులకి ముఖ్య గమనిక..బీర్ తాగడానికి ఈ టైమే బెస్ట్ అంట
Beer Consumption Time: ఇటీవలి కాలంలో ఒత్తిడి, అలసట వంటి సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది బీర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, బీర్ తాగడం వల్ల ప్రయోజనం పొందాలంటే, అది తీసుకునే సమయం కూడా ముఖ్యమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఉదయం పూట బీర్ తాగడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఉదయం మన శరీరం డిటాక్స్ మోడ్లో ఉంటుంది. జీర్ణక్రియ ఖాళీ కడుపుతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సమయంలో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే అది రక్తంలోకి త్వరగా కలిసిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించి, కొందరిలో మగత, అలసట లేదా తల తిరగడం వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉదయం తాగే అలవాటు క్రమంగా మద్యపాన వ్యసనంగా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
ఉదయం కంటే రాత్రిపూట బీర్ తాగడం కొంచెం మెరుగైన ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. ఎందుకంటే రోజు మొత్తం చురుకుగా ఉన్న తర్వాత సాయంత్రానికి జీర్ణవ్యవస్థ సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది. ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత బీర్ తాగడం వల్ల ఆల్కహాల్ త్వరగా రక్తంలో కలిసిపోదు. అయితే రాత్రి పూట బీర్ తాగినా, దానికి ఒక లిమిట్ పాటించడం చాలా ముఖ్యం. పడుకునే ముందు బీర్ తాగితే తరచుగా మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లాలని అనిపించవచ్చు, దీనివల్ల నిద్రకు భంగం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా మరుసటి రోజు ఉదయం హ్యాంగోవర్ వచ్చే అవకాశమూ ఉంటుంది. కాబట్టి రాత్రిపూట బీర్ తాగేటప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం ఉత్తమం.
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. బీర్తో సహా ఏ రకమైన ఆల్కహాల్ అయినా ఉదయం పూట తాగడానికి సరైన సమయం కాదు. బీర్ను ప్రతిరోజూ తాగకూడదు; బదులుగా వారానికి ఒకసారి మాత్రమే, అది కూడా పరిమిత మొత్తంలో తీసుకోవాలి. అలా తీసుకున్నప్పుడు కూడా, రాత్రిపూట సరైన ఆహారం (మంచి భోజనం) తీసుకున్న తర్వాత తాగడం సురక్షితం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, మద్యం సేవనంలో మితంగా ఉండాలి. ఆల్కహాల్ను రోజువారీ అలవాటుగా మార్చుకోకూడదు. మితంగా తాగడం ద్వారా మాత్రమే అలసట, ఒత్తిడి నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందవచ్చు.