Lotus Root : ఇది ఆహారం కాదు.. ఔషధం.. కమలం వేరు పవర్ తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు
తామర గింజలు ఆరోగ్యానికి మంచివని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, తామర పువ్వు వేరు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందో తెలుసా? అవును, దీని గురించి చాలా మందికి తెలియకపోయినా, ప్రాచీన కాలం నుంచి దీనిని అనేక ఔషధాలలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
Lotus Root : తామర గింజలు ఆరోగ్యానికి మంచివని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, తామర పువ్వు వేరు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందో తెలుసా? అవును, దీని గురించి చాలా మందికి తెలియకపోయినా, ప్రాచీన కాలం నుంచి దీనిని అనేక ఔషధాలలో ఉపయోగిస్తున్నారు. తామర వేరులో ఫైబర్, ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తహీనత నుంచి రక్తపోటు వరకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను దూరం చేయడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ లోటస్ రూట్ లేదా కమలం వేరుతో చిప్స్, సూప్లు, టీ వంటివి కూడా తయారుచేసుకోవచ్చు. దీని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కమలం వేరును తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి:
1. జీర్ణ సమస్యలకు చెక్: తామర వేరులో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం, ఇతర జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది చాలా మంచిది.
2. రక్తహీనతకు విరుగుడు : కమలం వేరులో ముఖ్యమైన పోషకాలైన ఐరన్ , కాపర్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ రెండు అంశాలు ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కాబట్టి, దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది శరీరంలో రక్త ప్రసరణను పెంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
3. బరువు తగ్గడంలో సహాయం : దీనిలో చాలా తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్ మాత్రం అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల పొట్ట త్వరగా నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. త్వరగా ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది, తద్వారా అధికంగా తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. అందువల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప ఆహారం.
4. రక్తపోటు నియంత్రణ : తామర వేరులో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని ద్రవాల మధ్య సమతుల్యతను సరిచేస్తుంది. ఇది రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేసి, రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. దీనివల్ల రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి తగ్గి, రక్తపోటు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది.
5. రోగ నిరోధక శక్తి : కమలం వేరును తీసుకోవడం ద్వారా మన శరీరాన్ని అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు, శిలీంధ్ర వ్యాధుల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.