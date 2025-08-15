అగ్నిపర్వతాల బూడిదతో మద్యం.. మీరు ఎప్పుడైనా రుచి చూశారా?
మద్యం ప్రియులు రకరకాల మద్యం రుచులను ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, మద్యం ఆరోగ్యానికి హానికరం మాత్రమే. దీని తయారీకి ఉపయోగించే పదార్థం దాని రుచికి, ధరకు ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే, అగ్నిపర్వతాల బూడిదలో పెరుగుతున్న ప్రత్యేక మొక్కల నుండి కూడా మద్యం తయారు చేయబడుతుందనే విషయం మీకు తెలుసా? అవును, మార్కెట్లో దీన్ని “టేకిలా” (Tequila) అని పిలుస్తారు.
టేకిలా అనేది ఆల్కహాల్ ప్రియులకు సుపరిచితమైనది. ఇది ప్రధానంగా మెక్సికోలో ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దీన్ని ఆస్వాదిస్తారు. 1918లో స్పానిష్ ఫ్లూ మహమ్మారి సమయంలో వైద్యులు కూడా టేకిలా తీసుకోవాలని సూచించారని చరిత్రలో ఉంది. టేకిలా, ఉప్పు మరియు నిమ్మకాయతో తీసుకుంటే ఫ్లూ లక్షణాలు తగ్గుతాయని అప్పట్లో ప్రచారం అయ్యింది.
టేకిలా ప్రధానంగా బ్లూ వెబర్ అగావ్ (Blue Weber Agave) అనే ప్రత్యేక కిత్తలి నుంచి తయారవుతుంది. ఈ కిత్తలి, లిల్లీ కుటుంబానికి చెందిన పెద్ద కలబంద ఆకులతో మొక్క. ఈ మొక్క శతాబ్దాలుగా మద్యం తయారీకి ఉపయోగపడుతోంది.
టేకిలా తయారీ జాలిస్కో రాష్ట్రంలోని టేకిలా పట్టణంలో 16వ శతాబ్దంలో మొదలైంది. మొదటి డిస్టిలరీని అల్టమిరాకు చెందిన మార్క్విస్ స్థాపించారు. బ్లూ వెబర్ అగావేను మాత్రమే టేకిలా తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ మొక్క జాలిస్కో, చుట్టుపక్కల ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో, సిలికేట్ అధికంగా ఉన్న ఎర్రటి అగ్నిపర్వత నేలలో పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ మట్టి టేకిలా ప్రత్యేక రుచి, గుణాత్మకతకు కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం 300 మిలియన్లకు పైగా కిత్తలి మొక్కలను పండిస్తారు. నీలి కిత్తలి పరిపక్వం కావడానికి 8–10 సంవత్సరాలు పడుతుంది. భూమిలో పెద్ద గడ్డలుగా పెరిగే ఈ భాగాన్ని “పినా” అంటారు. ఆకులు కోసిన తర్వాత పినాను కోసి, డిస్టిలరీకి పంపిస్తారు. అక్కడ దానిని ఉడికించి, పులియబెట్టి మద్యం తయారుచేస్తారు.