Tamil Nadu Style Murukulu: ఇంట్లోనే కరకరలాడే తమిళనాడు స్టైల్ మురుకులు తయారీ ఇలా
కరకరలాడే తమిళనాడు స్టైల్ మురుకులు ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవడం ఎలా? కావాల్సిన పదార్థాలు, పూర్తి తయారీ విధానం తెలుసుకోండి.
సాయంత్రం వేళ తినే స్నాక్స్లో మురుకులు అంటే చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన ఇష్టం. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో మురుకులు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాంప్రదాయ స్నాక్స్లలో ఒకటిగా నిలిచాయి. కరకరలాడే టెక్స్చర్, ఆకర్షణీయమైన ఆకారం, రుచికరమైన మసాలా మిశ్రమంతో ఇవి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి.
బియ్యం పిండి, మినపప్పు పిండి, జీలకర్ర లేదా నువ్వులు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసే తమిళనాడు స్టైల్ మురుకులు రుచిలోనూ, క్రంచ్లోనూ ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నెయ్యి లేదా వెన్నె కలపడం వల్ల వీటికి మరింత ఘుమఘుమలైన వాసనతో పాటు క్రిస్పీ టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టేస్టీ తమిళనాడు స్టైల్ మురుకులు ఇంట్లోనే సులభంగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బియ్యం పిండి – 2 కప్పులు,
మినపప్పు పిండి – 1 కప్పు,
వెన్నె లేదా నెయ్యి – 1 టేబుల్ స్పూన్,
ఇంగువ – ½ టీ స్పూన్,
నువ్వులు లేదా జీలకర్ర – 1 టీ స్పూన్,
రుచికి సరిపడ ఉప్పు, కారం,
డీప్ ఫ్రై కోసం నూనె.
తయారు చేసే విధానం:
ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యం పిండి, మినపప్పు పిండి తీసుకుని అందులో నువ్వులు లేదా జీలకర్ర, ఇంగువ, ఉప్పు, కారం, నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత కొద్దిగా నీరు కలుపుతూ మృదువుగా, చేతికి అంటుకోకుండా పిండిని సిద్ధం చేయాలి.
ఇప్పుడు స్టవ్పై లోతైన పాన్ పెట్టి నూనెను మీడియం మంటపై వేడి చేయాలి. సిద్ధం చేసిన పిండిని మురుకులు చేసే అచ్చులో వేసి నూనెలోకి నేరుగా ఒత్తాలి. బంగారు రంగు వచ్చేవరకు నెమ్మదిగా వేయించాలి. అనంతరం బయటకు తీసి చల్లారనివ్వాలి.
ఈ మురుకులను గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కొన్ని రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. ఉదయం టీలో కానీ, సాయంత్రం స్నాక్స్గా కానీ ఇవి అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తాయి.