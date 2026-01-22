Sweet Potatoes Adulteration Alert: చిలగడదుంపల రూపంలో విషం! కల్తీని ఇలా గుర్తించండి
మీరు కొనే చిలగడదుంపలు క్యాన్సర్కు కారణం కావొచ్చు! FSSAI హెచ్చరిక. రసాయన రంగులతో కల్తీ చేస్తున్న దుంపలను గుర్తించే సులభమైన పద్ధతి మరియు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
చిలగడదుంపలు తాజాగా, ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగులో కనిపించడం కోసం వ్యాపారులు 'రోడమైన్ బి' (Rhodamine B) అనే ప్రమాదకరమైన రసాయన రంగును వాడుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ రంగును వస్త్రాలు, కాగితం తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఇది శరీరంలోకి చేరితే క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కల్తీ చిలగడదుంపలను గుర్తించే సులభమైన పద్ధతి (FSSAI టిప్):
మీరు ఇంట్లోనే కేవలం ఒక నిమిషంలో ఈ పరీక్ష చేయవచ్చు:
- ఒక దూది ఉండను తీసుకుని నీటిలో లేదా వంట నూనెలో ముంచండి.
- దానిని చిలగడదుంప పైభాగంలో గట్టిగా రుద్దండి.
- ఫలితం: దూది రంగు మారకపోతే అది స్వచ్ఛమైనది. ఒకవేళ దూది ఎరుపు లేదా ఊదా రంగులోకి మారితే, దానికి రసాయన రంగులు పూశారని అర్థం.
మరికొన్ని జాగ్రత్తలు:
దుంపలు మరీ అతిగా మెరుస్తూ, ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటే అనుమానించాలి.
దుంపలను కడిగినప్పుడు నీరు రంగు మారినా అది కల్తీనే.
దుంపల పైన మైనం (Wax) పూత పూసినట్లు జిగటగా అనిపిస్తే వాటిని కొనకండి.
చిలగడదుంపల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
నిజానికి సహజమైన చిలగడదుంపలు ఆరోగ్యానికి ఒక వరం:
కంటి ఆరోగ్యం: ఇందులో విటమిన్ A పుష్కలంగా ఉంటుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు: ఇవి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ను తొలగించి గుండె జబ్బులను అడ్డుకుంటాయి.
షుగర్ కంట్రోల్: వీటిని ఉడకబెట్టి తింటే గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఆహారం.
జీర్ణక్రియ: అధిక పీచు పదార్థం (Fiber) మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ముగింపు:
ఆరోగ్యం కోసం చిలగడదుంపలు తినాలనుకునే వారు, కొనేముందు ఒకసారి నాణ్యతను పరీక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కల్తీ లేని ఆహారం తిందాం.. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం!