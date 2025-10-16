Diwali: దీపావళికి ఈ స్వీట్ తప్పక చేసుకోండి.. ఆరోగ్యకరమైన షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా రెసిపీ
దీపావళి పండుగలో దీపాలు, బాణాసంచా, స్వీట్స్ ముఖ్యభాగం. అయితే ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది స్వీట్లు తినలేకపోతారు. అలాంటి వారికి ఇంట్లో షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా తయారు చేయడం సులభం. ఈ ఆరోగ్యకరమైన బెంగాల్ స్వీట్ తీపిగా, తక్కువ కేలరీలతో ఉండి, ప్రతి ఒక్కరి ఇష్టం పొందేలా ఉంటుంది.
షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా అంటే ఏమిటి?
చెక్కెరను వదిలి, స్టెవియా పొడి, ఎరిథ్రిటాల్ లేదా షుగర్-ఫ్రీ స్వీటెనర్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. అందువల్ల రసగుల్లా తీపిగా ఉంటుంది కానీ కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి.
కావలసిన పదార్థాలు:
పాలు – 1 లీటరు
నిమ్మరసం లేదా వెనిగర్ – 2 టీస్పూన్లు (పాలను విరగడానికి)
నీరు – 4 కప్పులు
స్టెవియా లేదా షుగర్ ఫ్రీ మాత్రలు – రుచికి సరిపడగా
రోజ్ వాటర్ – కొన్ని చుక్కలు (ఐచ్ఛికం)
కుంకుమపువ్వు రేకులు – 6 (అలంకరణ కోసం)
యాలకుల పొడి – 1 స్పూన్
తయారీ విధానం:
పాల విరగడం:
దలసరి గిన్నెలో పాలు పోసి మరిగించండి. మరిగిన పాలకు నిమ్మరసం కలపండి. పాల విరిగి, పనీర్ తయారవుతుంది.
పనీర్ శుభ్రం చేయడం:
పనీర్ ను వడకట్టి, చల్లటి నీటిలో ఉతికి పులుపు తొలగించండి.
రసగుల్లా బాల్స్ తయారు:
పనీర్ ను 10–12 నిమిషాల పాటు మెత్తగా పిస్కి, చిన్న చిన్న మృదువైన బంతులుగా తయారు చేయండి.
షుగర్-ఫ్రీ సిరప్ తయారు:
గిన్నెలో 4 కప్పుల నీరు వేసి వేడి చేసి, స్టెవియా లేదా షుగర్ ఫ్రీ మాత్రలు కలపండి.
రసగుల్లాలను ఉడికించాలి:
సిరప్ లో తయారైన రసగుల్లా బంతులు వేసి మధ్యంతర వెంచనలో 10–12 నిమిషాలు ఉడికించండి.
అలంకరణ:
ఉడికిన తర్వాత సిరప్ చల్లార్చి, యాలకుల పొడి, రోజ్ వాటర్, కుంకుమపువ్వు రేకులు జోడించండి.
నిల్వ విధానం:
షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లాలను రెఫ్రిజిరేటర్లో 2–3 రోజులు నిల్వ చేయవచ్చు. గాలి రాకుండా కంటైనర్లో ఉంచాలి.