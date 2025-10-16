  • Menu
Diwali: దీపావళికి ఈ స్వీట్ తప్పక చేసుకోండి.. ఆరోగ్యకరమైన షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా రెసిపీ

దీపావళి పండుగలో దీపాలు, బాణాసంచా, స్వీట్స్ ముఖ్యభాగం. అయితే ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది స్వీట్లు తినలేకపోతారు.

దీపావళి పండుగలో దీపాలు, బాణాసంచా, స్వీట్స్ ముఖ్యభాగం. అయితే ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది స్వీట్లు తినలేకపోతారు. అలాంటి వారికి ఇంట్లో షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా తయారు చేయడం సులభం. ఈ ఆరోగ్యకరమైన బెంగాల్ స్వీట్ తీపిగా, తక్కువ కేలరీలతో ఉండి, ప్రతి ఒక్కరి ఇష్టం పొందేలా ఉంటుంది.

షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లా అంటే ఏమిటి?

చెక్కెరను వదిలి, స్టెవియా పొడి, ఎరిథ్రిటాల్ లేదా షుగర్-ఫ్రీ స్వీటెనర్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. అందువల్ల రసగుల్లా తీపిగా ఉంటుంది కానీ కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి.

కావలసిన పదార్థాలు:

పాలు – 1 లీటరు

నిమ్మరసం లేదా వెనిగర్ – 2 టీస్పూన్లు (పాలను విరగడానికి)

నీరు – 4 కప్పులు

స్టెవియా లేదా షుగర్ ఫ్రీ మాత్రలు – రుచికి సరిపడగా

రోజ్ వాటర్ – కొన్ని చుక్కలు (ఐచ్ఛికం)

కుంకుమపువ్వు రేకులు – 6 (అలంకరణ కోసం)

యాలకుల పొడి – 1 స్పూన్

తయారీ విధానం:

పాల విరగడం:

దలసరి గిన్నెలో పాలు పోసి మరిగించండి. మరిగిన పాలకు నిమ్మరసం కలపండి. పాల విరిగి, పనీర్ తయారవుతుంది.

పనీర్ శుభ్రం చేయడం:

పనీర్ ను వడకట్టి, చల్లటి నీటిలో ఉతికి పులుపు తొలగించండి.

రసగుల్లా బాల్స్ తయారు:

పనీర్ ను 10–12 నిమిషాల పాటు మెత్తగా పిస్కి, చిన్న చిన్న మృదువైన బంతులుగా తయారు చేయండి.

షుగర్-ఫ్రీ సిరప్ తయారు:

గిన్నెలో 4 కప్పుల నీరు వేసి వేడి చేసి, స్టెవియా లేదా షుగర్ ఫ్రీ మాత్రలు కలపండి.

రసగుల్లాలను ఉడికించాలి:

సిరప్ లో తయారైన రసగుల్లా బంతులు వేసి మధ్యంతర వెంచనలో 10–12 నిమిషాలు ఉడికించండి.

అలంకరణ:

ఉడికిన తర్వాత సిరప్ చల్లార్చి, యాలకుల పొడి, రోజ్ వాటర్, కుంకుమపువ్వు రేకులు జోడించండి.

నిల్వ విధానం:

షుగర్ ఫ్రీ రసగుల్లాలను రెఫ్రిజిరేటర్‌లో 2–3 రోజులు నిల్వ చేయవచ్చు. గాలి రాకుండా కంటైనర్‌లో ఉంచాలి.

