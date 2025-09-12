India Sugar Export: కొత్త చక్కెర సీజన్‌.. దేశంలో వినియోగం పెరిగే ఛాన్స్..!

  • Menu
Highlights

India Sugar Export: భారతదేశ చక్కెర ఎగుమతులు కొత్త మార్కెటింగ్ సంవత్సరం 50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రస్తుత మార్కెటింగ్ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, స్టాక్ 80 లక్షల టన్నులు. సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన ప్రస్తుత మార్కెటింగ్ సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి తగ్గినప్పటికీ, ప్రభుత్వం 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెర ఎగుమతికి అనుమతించింది. దేశీయ వినియోగం 285-290 లక్షల టన్నులుగా ఉంటుందని అంచనా. ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద చక్కెర ఉత్పత్తిదారు అయిన భారతదేశం అక్టోబర్ 1 నుండి ప్రారంభమయ్యే కొత్త చక్కెర సీజన్‌లో మళ్లీ ఎగుమతి చేయవచ్చు. దీనికి తగినంత స్టాక్ ఉంటుంది. భారతదేశ ఎగుమతులు ప్రపంచ ధరలను ప్రభావితం చేయవచ్చు, కానీ ఇది స్థానిక మార్కెట్‌లో చక్కెర ధరలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, చక్కెర మిల్లుల నుండి రైతులకు వారి చెరకుకు కనీస ధరను నిర్ధారించడంలో ప్రభుత్వానికి సహాయపడుతుంది.

కొత్త సీజన్‌లో చక్కెర ఎగుమతులకు అవకాశం ఉంటుందని ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ అశ్విని శ్రీవాస్తవ ఒక సమావేశంలో అన్నారు. అయితే, ఎగుమతికి ఎంత చక్కెర అందుబాటులో ఉంటుందో ఆయన చెప్పలేదు. సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన ప్రస్తుత మార్కెటింగ్ సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి తగ్గినప్పటికీ, ప్రభుత్వం 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెర ఎగుమతికి అనుమతించింది. వచ్చే సీజన్‌లో ఉత్పత్తి బాగుండే అవకాశం ఉందని శ్రీవాస్తవ చెప్పారు. దేశీయ వినియోగం, థనాల్ ఉత్పత్తి అవసరాలను తీర్చిన తర్వాత, ఎగుమతికి తగినంత స్టాక్ అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్త సీజన్‌లో, దేశంలో చక్కెర వినియోగం (చక్కెర వినియోగం పెరుగుదల) ప్రస్తుత సంవత్సరంలో 280 లక్షల టన్నుల నుండి 285-290 లక్షల టన్నుల మధ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కొత్త మార్కెటింగ్ సంవత్సరం 50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రస్తుత మార్కెటింగ్ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, స్టాక్ 80 లక్షల టన్నులు. కొత్త సీజన్‌లో చెరకు ఆధారిత ఫీడ్‌స్టాక్ నుండి రికార్డు స్థాయిలో 4.8 బిలియన్ లీటర్ల ఇథనాల్ ఉత్పత్తి అవుతుందని శ్రీవాస్తవ చెప్పారు. అక్టోబర్ 1 నుండి ప్రారంభమయ్యే 2025-26 మార్కెటింగ్ సంవత్సరంలో 349 లక్షల టన్నుల చక్కెర ఉత్పత్తి అవుతుందని ఇండియన్ షుగర్ అండ్ బయో-ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ ఒక రోజు ముందు అంచనా వేయడం గమనార్హం.

ప్రైవేట్ చక్కెర మిల్లుల సంస్థ అయిన ఐఎస్ఎమ్ఏ, తాజా ఉపగ్రహ చిత్రాలు, గ్రౌండ్ రిపోర్టుల ఆధారంగా ఈ అంచనా వేసింది. జూలై 31న విడుదల చేసిన ప్రాథమిక అంచనాలో 349 లక్షల టన్నుల చక్కెర ఉత్పత్తిని కూడా అసోసియేషన్ అంచనా వేసింది.ప్రధానంగా చెరకు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాల్లో చెరకు నాణ్యత మెరుగుపడినందున, అక్కడ ఉత్పత్తిలో కొంత పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉందని అసోసియేషన్ చెబుతోంది. మరోవైపు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉత్పత్తిలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. దీని కారణంగా, మొత్తం సీజన్ అంచనాను 349 లక్షల టన్నుల వద్ద స్థిరంగా ఉంచారు.

