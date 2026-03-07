Watermelon: చారల పుచ్చకాయ, బ్లాక్ పుచ్చకాయ.. తేడా ఏమిటి? ఏది తినాలి?
Watermelon: వేసవికాలం ప్రారంభం కావడంతో మార్కెట్లలో పుచ్చకాయల విక్రయాలు పెరిగాయి. సాధారణంగా మార్కెట్లో రెండు రకాల పుచ్చకాయలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఒకటి లేత ఆకుపచ్చ రంగులో చారలు ఉన్న పుచ్చకాయ కాగా, మరొకటి పూర్తిగా ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పుచ్చకాయ. ఇవి రెండూ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన పండ్లు అయినప్పటికీ రుచి, తీపి, తొక్క మందం వంటి అంశాల్లో కొంత తేడా ఉంటుంది.
రైతులు మరియు వ్యాపారులు చారలు ఉన్న పుచ్చకాయను సాధారణంగా “చారల పుచ్చకాయ”గా పిలుస్తారు. వాణిజ్యపరంగా దీనిని క్రిమ్సన్ టైప్ అని అంటారు. మరోవైపు పూర్తిగా ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పుచ్చకాయను షుగర్ క్వీన్ లేదా “బ్లాక్ పుచ్చకాయ”గా పిలుస్తారు.
చారల పుచ్చకాయకు తొక్క కొంచెం మందంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది రవాణా సమయంలో సులభంగా పగలదు. దూర ప్రాంతాలకు తరలించడానికి ఈ రకం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ పుచ్చకాయలోని గుజ్జు గులాబీ-ఎరుపు రంగులో ఉండి కొద్దిగా క్రంచీగా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ తీపిగా ఉండకపోయినా రసపూరితంగా ఉంటుంది. అధిక తీపి ఇష్టపడని వారు ఈ రకాన్ని ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తారు.
ఇక ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పుచ్చకాయ మాత్రం ఎక్కువ తీపిగా ఉంటుంది. దీనిని షుగర్ క్వీన్ రకం అని కూడా పిలుస్తారు. దీని తొక్క కొంచెం పలుచగా ఉండగా, లోపలి భాగం గాఢ ఎరుపు రంగులో మెత్తగా ఉంటుంది. తీపి ఎక్కువగా కావాలనుకునే వారు ఈ రకాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతారు.
ఆరోగ్య పరంగా చూస్తే రెండు రకాల పుచ్చకాయలు కూడా శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. వీటిలో లైకోపీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మరియు చర్మ కాంతికి ఉపయోగపడుతుంది. పుచ్చకాయలో 90 శాతం కంటే ఎక్కువ నీరు ఉండటంతో వేసవిలో శరీరానికి తేమను అందించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అందువల్ల వేసవిలో దాహాన్ని తీర్చడానికి, డీహైడ్రేషన్ సమస్యలను తగ్గించడానికి పుచ్చకాయలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.