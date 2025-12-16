Cucumber : తరచుగా జలుబు చేస్తుందా? అయితే ఈ కూరగాయ జోలికి అస్సలు వెళ్లకండి
దోసకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనకు తెలుసు. దీన్ని ఎక్కువగా సలాడ్లు, రైతా లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటారు.
Cucumber : దోసకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనకు తెలుసు. దీన్ని ఎక్కువగా సలాడ్లు, రైతా లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటారు. ఇందులో 95% నీరు ఉంటుంది. కాబట్టి డీహైడ్రేషన్ తగ్గించడానికి, బరువు తగ్గడానికి, జీర్ణక్రియకు ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా విటమిన్ కె, విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటి పోషకాలు కూడా ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు, చల్లదనం కొందరి శరీరానికి మంచిది కాదు. ఎందుకంటే దోసకాయ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, దోసకాయకు శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం ఉంది, ఇది కొందరికి మంచిది కాదు.
దోసకాయ ఎవరు తినకూడదు?
దోసకాయను తీసుకోవడం వల్ల ఈ కింది ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరింత ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది:
జలుబు - ఆస్తమా: దోసకాయ శరీరంలో కఫాన్ని పెంచుతుంది. జలుబు, దగ్గు, కఫం, సైనస్ లేదా ముక్కు దిబ్బడ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు దోసకాయ తీసుకోవడం మానుకోవాలి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో, దోసకాయ తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు మరింత ఎక్కువ అవుతాయి.
కీళ్ల నొప్పులు : దోసకాయ శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది కాబట్టి, ఇది వాత దోషాన్ని పెంచుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు లేదా శరీరంలో వాపుతో బాధపడేవారిలో, ఈ పరిస్థితి మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉంది.
జీర్ణక్రియ సమస్యలు : దోసకాయలో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఉన్నవారికి ఇది సమస్యగా మారుతుంది. ఇందులో ఉండే కుకుర్బిటాసిన్ అనే చేదు సమ్మేళనం గ్యాస్, ఉబ్బరం లేదా అజీర్ణం వంటి సమస్యలను సృష్టించవచ్చు.
మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు : దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది సహజంగా మూత్రం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. అయితే, మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడేవారు లేదా మూత్రం ఎక్కువగా వచ్చే సమస్య ఉన్నవారు దీనిని అధికంగా తీసుకుంటే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది.
మధుమేహం : మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు దోసకాయ సురక్షితమే. కానీ, ఇన్సులిన్ లేదా గ్లూకోజ్ తగ్గించే మందులు తీసుకునేవారిలో, దోసకాయ తీసుకోవడం వల్ల వణుకు, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు రావొచ్చు.
దోసకాయ ఎప్పుడు తినకూడదు?
ఆరోగ్య నిపుణులు సాధారణంగా భోజనం చేసిన తర్వాత దోసకాయ తినడం మానుకోమని సలహా ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఉండే నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిద్రకు భంగం కలిగించవచ్చు. కాబట్టి, దోసకాయను అధికంగా తీసుకునే ముందు లేదా మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, తప్పకుండా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.