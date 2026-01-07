Sankranti 2026: సంక్రాంతి స్పెషల్ పిండి వంటలు... ఈసారి పిల్లల కోసం సరికొత్తగా ట్రై చేయండి!
ఈ సంక్రాంతి కోసం సులభంగా తయారు చేసుకునే ఆరోగ్యకరమైన నువ్వుల లడ్డూ రెసిపీ. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టపడే, షుగర్-లెస్, రుచికరమైన సంక్రాంతి స్పెషల్ పిండి వంట.
సంక్రాంతి పండుగ అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కుటుంబాలకు ఘనంగా జరుపుకునే వేడుక. ఇంటి ముందు రంగవల్లులు, భోగి మంటలు, గంగిరెద్దులు, హరిదాసుల సంకీర్తనలు, గాలిపటాల సందడి, మరియు ముఖ్యంగా పిండివంటలు ఈ పండుగకు ప్రత్యేకం. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఈ రుచికరమైన వంటకాలను ఆస్వాదిస్తారు.
ఈసారి సంక్రాంతి కోసం, ఆరోగ్యానికి మంచిది అయిన షుగర్-లెస్ నువ్వుల లడ్డూని ట్రై చేయండి. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
కావలసిన పదార్థాలు:
తెల్ల నువ్వులు – 1 కప్పు
బెల్లం తురుము – 3/4 కప్పు
నెయ్యి – 1 టేబుల్ స్పూన్
యాలకుల పొడి – 1/2 టీ స్పూన్
వేరుశెనగ గుళ్లు – 2 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం:
ముందుగా పాన్ను మెల్లగా వేడి చేసి, తెల్ల నువ్వులను వేయాలి. నువ్వులు చిటపటలాడుతూ, లేత బంగారు రంగులోకి మారేవరకు వేయించాలి.
అదే పాన్లో నెయ్యి వేసి వేడి చేయండి. తరువాత తురిమిన బెల్లం కలపండి. మంటను సిమ్లో ఉంచి బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకు కలపండి.
బెల్లం కరిగిన వెంటనే స్టవ్ ఆపండి.
ఇప్పుడు మిశ్రమంలో వేరుశెనగలు, యాలకుల పొడి, వేయించిన నువ్వుల పొడి వేసి బాగా కలపండి. బెల్లం నువ్వుల పొడికి బాగా పట్టేలా చూడండి.
మిశ్రమం ఇంకా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు, కొంచెం నెయ్యి చేతికి రాసి, గుండ్రటి లడ్డూలుగా మలచండి.
పూర్తయ్యిన లడ్డూలను గాలి రాకుండా డబ్బాలో నిల్వ చేయండి. ఇవి 10–15 రోజులు తాజా ఉంటాయి.
లడ్డూల ప్రత్యేకత:
మధుమేహ రోగులకు, డైటింగ్ చేసేవారికి, చిన్న పిల్లలకు అద్భుతమైన స్వీట్
ఐరన్, కాల్షియం, మరియు ప్రోటీన్ బలాన్నిస్తాయి
ఆరోగ్యకరంగా, రుచికరంగా, సంక్రాంతి కోసం పర్ఫెక్ట్
ఈసారి సంక్రాంతి పండుగలో ఫ్యామిలీ కోసం రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన నువ్వుల లడ్డూలతో సెలబ్రేట్ చేయండి!