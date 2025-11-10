  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Smartwatch Alert: స్మార్ట్‌వాచ్ ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్య జాగ్రత్తలు ఇవే

Smartwatch Alert: స్మార్ట్‌వాచ్ ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్య జాగ్రత్తలు ఇవే
x

Smartwatch Alert: స్మార్ట్‌వాచ్ ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్య జాగ్రత్తలు ఇవే

Highlights

నేటి కాలంలో స్మార్ట్‌వాచ్ అనేది కేవలం సమయం చూసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని, రోజువారీ కార్యకలాపాలను ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా మారింది.

Smartwatch Alert: నేటి కాలంలో స్మార్ట్‌వాచ్ అనేది కేవలం సమయం చూసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని, రోజువారీ కార్యకలాపాలను ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా మారింది. ఇది అడుగులు లెక్కించడం, గుండె స్పందన రేటును పర్యవేక్షించడం, నిద్రను ట్రాక్ చేయడం వంటి అనేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్య నిపుణులు స్మార్ట్‌వాచ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. లేదంటే, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాల్సిన వాచ్‌లే మీకు ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగించే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

స్మార్ట్‌వాచ్‌లు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని భావించినా, వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే అనేక చర్మ సమస్యలు, ఇతర అనారోగ్యాలు రావచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమందికి స్మార్ట్‌వాచ్‌ల కారణంగా చర్మంపై దురద, చిన్న చిన్న బొబ్బలు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వాచ్‌ను చాలా బిగుతుగా ధరించడం వల్ల చేతికి రక్త ప్రసరణ సరిగా జరగక, ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అందుకే వాచ్‌ను కొంచెం వదులుగా ధరించడం మంచిది.

కొందరికి ఎక్కువసేపు వాచ్ ధరించడం వల్ల తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, స్మార్ట్‌వాచ్‌ల నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ కారణంగా అస్వస్థత ఏర్పడిన సందర్భాలు కూడా నివేదించబడ్డాయి. స్మార్ట్‌వాచ్‌లు నిద్రను ట్రాక్ చేసినప్పటికీ, వాటిని ధరించి నిద్రపోవడం వల్ల కొందరిలో నిద్రలేమి సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి, స్మార్ట్‌వాచ్ వినియోగదారులు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాచ్‌ను మరీ బిగుతుగా కాకుండా, కొంచెం వదులుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేందుకు సహాయపడుతుంది. మంచి నిద్ర కోసం, పడుకునే ముందు స్మార్ట్‌వాచ్‌ను తప్పనిసరిగా తీసివేయడం ఉత్తమం. వాచ్‌ను ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు అది అతిగా వేడెక్కుతోందా లేదా అని గమనించాలి. అలా వేడెక్కితే వెంటనే ఛార్జింగ్ ఆపివేయాలి. వాచ్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ధరించకూడదు.

స్మార్ట్‌వాచ్‌లో అనేక ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, మీకు అవసరమైన వాటిని మాత్రమే ఉపయోగించడం మంచిది. అన్ని ఫీచర్లను ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చే రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. మీకు తరచుగా చర్మంపై దద్దుర్లు, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తున్నట్లయితే, వాచ్ వాడకాన్ని తగ్గించడం లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయడం శ్రేయస్కరం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick