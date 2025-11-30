Heater Side Effects : రాత్రంతా హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రపోతే.. ఉదయం కనిపించే డేంజరస్ లక్షణాలు ఇవే

  • Menu
Highlights

చలికాలంలో చలి నుంచి ఉపశమనం కోసం రాత్రిపూట గదిలో హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం చాలా మందికి అలవాటు. హీటర్ గదికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది.

Heater Side Effects : చలికాలంలో చలి నుంచి ఉపశమనం కోసం రాత్రిపూట గదిలో హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం చాలా మందికి అలవాటు. హీటర్ గదికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది నిజమే, కానీ ఇది గదిలోని తేమను తగ్గించి, గాలిని బాగా పొడిగా మారుస్తుంది. ఈ పొడి గాలి కారణంగా శరీరంపై అనేక ప్రతికూల ప్రభావాలు పడతాయి. గొంతు నొప్పి, చర్మం పొడిబారడం, కళ్లలో మంట వంటి సమస్యలు సర్వసాధారణం. అంతేకాకుండా, హీటర్ ముందు ఎక్కువసేపు ఉండటం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు దీనివల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతారు. రాత్రంతా హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తులపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకుందాం.

హీటర్ నుంచి వచ్చే నిరంతర వేడి, పొడి గాలి ఊపిరితిత్తులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. దీని ప్రారంభ లక్షణాలు చాలావరకు సాధారణ జలుబు లేదా దగ్గులా అనిపించవచ్చు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే గొంతు పొడిబారడం, దగ్గు, ఆయాసం లేదా ఛాతీలో భారంగా అనిపించడం వంటివి సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కొందరికి రాత్రిపూట కూడా తరచుగా దగ్గు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్ లేదా ఏదైనా అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారికి, హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం వల్ల ఆ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతాయి. దీర్ఘకాలంగా హీటర్ వాడితే, నిరంతర దగ్గు, అలసట, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

హీటర్ వేడి గదిలోని సహజ తేమను పూర్తిగా పీల్చేస్తుంది, దీనివల్ల గాలి బాగా పొడిగా మారుతుంది. మనం ఈ పొడి గాలిని పీల్చినప్పుడు, ఊపిరితిత్తులకు వెళ్లే వాయునాళాలు ఇరుకుగా మారడం మొదలవుతుంది. దీనివల్ల వాటిలో మంట పుట్టి, దగ్గు పెరిగి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా, పొడి గాలి ఊపిరితిత్తులలో ఉండే మ్యూకస్‌ను గట్టిగా మారుస్తుంది. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితి ఊపిరితిత్తుల శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించి, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఆస్తమా లేదా అలర్జీ ఉన్నవారికి, హీటర్ గాలి తక్షణమే ప్రభావం చూపి, రాత్రిపూట శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది (ఆయాసం) కలిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే, హీటర్ సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది కానీ, దానిని తప్పుగా ఉపయోగించడం ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

హీటర్‌ను వాడేటప్పుడు ఈ కింది జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. గదిలో తేలికపాటి వెంటిలేషన్ (గాలి ధారాళంగా వచ్చే అవకాశం) ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే కిటికీ లేదా తలుపును కొద్దిగా తెరిచి ఉంచాలి. హీటర్ పక్కన ఒక బకెట్ నిండా నీళ్లు ఉంచడం లేదా హ్యూమిడిఫైయర్ ఉపయోగించడం వల్ల గదిలో తేమ కొంతవరకు నిలబడుతుంది. హీటర్‌ను రాత్రంతా ఆన్ చేసి ఉంచకూడదు. కొంతసేపు వాడి, గది వెచ్చబడ్డాక దాన్ని ఆపేయాలి. పిల్లలు, వృద్ధులను హీటర్‌కు మరీ దగ్గరగా కూర్చోనివ్వకూడదు.

