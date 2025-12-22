Winter Tips : ముఖం మొత్తం కవర్ అయ్యేలా దుప్పటి కప్పుకుంటున్నారా ? అయితే మీరు చావును ఆహ్వానిస్తున్నట్లే
Winter Tips : శీతాకాలం చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో రాత్రిపూట వెచ్చదనం కోసం చాలామంది ముఖం వరకు దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల చలి నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని, హాయిగా నిద్ర పడుతుందని మనం అనుకుంటాం. కానీ, ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రమాదకరమో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ముఖం మొత్తం కప్పుకుని పడుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుందని, ఇది ప్రాణాపాయానికి కూడా దారితీయవచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మనం ముఖం కప్పుకుని పడుకున్నప్పుడు, మనం వదిలే గాలి (కార్బన్ డయాక్సైడ్) ఆ దుప్పటి లోపలే పేరుకుపోతుంది. బయటి నుంచి తాజా ఆక్సిజన్ అందడానికి అవకాశం ఉండదు. ఫలితంగా మనం పదే పదే కార్బన్ డయాక్సైడ్నే పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల శరీరానికి అందాల్సిన ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోతాయి. రాత్రంతా ఇలా జరగడం వల్ల ఉదయం లేవగానే తీవ్రమైన తలనొప్పి, రోజంతా నీరసంగా ఉండటం, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా నిద్రలో ఊపిరి ఆడక తరచుగా మెలకువ రావడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత కూడా దెబ్బతింటుంది.
కేవలం శ్వాస సమస్యలే కాకుండా, చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతాయి. ముఖం కప్పుకోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో తేమ, చెమట ఎక్కువగా పేరుకుపోతాయి. దుప్పటిపై ఉండే దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా నేరుగా చర్మంపై చేరి మొటిమలు, ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీలకు కారణమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తమా, సైనస్ లేదా శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్నవారికి ఈ అలవాటు అత్యంత ప్రమాదకరం. చిన్న పిల్లల విషయంలోనైతే ఇది ఊపిరి ఆగిపోయేలా చేసే ప్రమాదం కూడా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చలి నుంచి రక్షణ పొందడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించడం మంచిది. ఎప్పుడైనా దుప్పటిని భుజాల వరకే కప్పుకోవాలి. ముఖాన్ని మాత్రం గాలి ఆడేలా వదిలేయాలి. మరీ చలిగా ఉంటే వెచ్చని బట్టలు లేదా సాక్స్ ధరించడం ఉత్తమం. నిద్రపోయే ముందు పాదాల దగ్గర వేడి నీళ్ల బాటిల్ ఉంచుకోవడం వల్ల శరీరం మొత్తం వెచ్చగా ఉంటుంది. వెలుతురు రాకుండా ఉండటానికి దుప్పటి కప్పుకునే బదులు ఐ మాస్క్ ఉపయోగించడం మంచిది. ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర కోసం ఈ చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం.