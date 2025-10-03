  • Menu
Sleep Deprivation : రోజుకు 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నారా? మీకు ప్రాణాంతక వ్యాధుల ప్రమాదం తప్పదు

Sleep Deprivation : ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపాలి అంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు సరైన నిద్ర కూడా చాలా అవసరం. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

Sleep Deprivation : ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపాలి అంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు సరైన నిద్ర కూడా చాలా అవసరం. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సరైన ఆరోగ్యానికి నిద్ర ఎంత అవసరమో పలు పరిశోధనలు కూడా వెల్లడించాయి. శరీరం సరిగా విశ్రాంతి తీసుకోనప్పుడు అలసట, చిరాకు కలుగుతాయి, కొన్నిసార్లు అది తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా, రాత్రిపూట ఏడు గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల శరీరానికి ఎలాంటి హాని కలుగుతుంది, ఏయే అనారోగ్యాలు వస్తాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

తక్కువ నిద్ర వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు:

గుండె సంబంధిత సమస్యలు: రోజుకు 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు వంటి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం: తక్కువ నిద్ర మెదడు పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది, దీనివల్ల జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుంది. ఏకాగ్రత లోపించే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం: తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. అందుకే ఆరోగ్య నిపుణులు రోజుకు ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరం అని చెబుతారు.

బరువు పెరగడం: రోజుకు 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లు అస్థిరంగా మారతాయి. ఇది ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి దారితీసి, ఫలితంగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

డయాబెటిస్ ప్రమాదం: నిద్రలేమి ఇన్సులిన్ పనితీరును బలహీనపరుస్తుంది, ఇది రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతుంది. దీనివల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు: 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్ర మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు, ముఖ్యంగా ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి వాటికి దారితీస్తుంది.

ముఖ సౌందర్యం దెబ్బతినడం: అవసరమైన దానికంటే తక్కువ నిద్ర ముఖ సౌందర్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ఇది ముడతలు, కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలకు కారణమవుతుంది.

హార్మోన్ల అసమతౌల్యం: తగినంత నిద్ర లేకపోవడం పురుషులు, మహిళల్లో హార్మోన్ల అసమతౌల్యాన్ని కలిగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.

జీర్ణ సమస్యలు: 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి.

ఈ కారణాలన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని, ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం.

