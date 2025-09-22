Heart Attack : సైలెంట్ కిల్లర్ హార్ట్ ఎటాక్.. లక్షణాలు ముందే తెలుసుకుంటే సేఫ్
గుండె మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. గుండె పనితీరు సక్రమంగా ఉండటం మన జీవితానికి చాలా ముఖ్యం. కానీ, చాలామందికి తమకు ఏ వ్యాధి వచ్చిందో కూడా తెలియదు, తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపించే వరకు వారు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఈ నిర్లక్ష్యం కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకం కావచ్చు.
Heart Attack : గుండె మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. గుండె పనితీరు సక్రమంగా ఉండటం మన జీవితానికి చాలా ముఖ్యం. కానీ, చాలామందికి తమకు ఏ వ్యాధి వచ్చిందో కూడా తెలియదు, తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపించే వరకు వారు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఈ నిర్లక్ష్యం కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అయితే గుండె జబ్బులు, హార్ట్ ఎటాక్కు ముందు శరీరం కొన్ని ముఖ్యమైన సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఈ సంకేతాలను మనం ఎప్పుడూ విస్మరించకూడదు.
గుండెపోటు అనేది అకస్మాత్తుగా వచ్చే సమస్య కాదు. మన శరీరం గుండెపోటుకు కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే కొన్ని సంకేతాలను ఇస్తుంది. వాటిని గమనించి వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఢిల్లీలోని రాజీవ్ గాంధీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో కార్డియాలజీ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అజిత్ జైన్ ఈ లక్షణాల గురించి వివరించారు.
ఛాతీలో అసౌకర్యం
ఛాతీలో ఏదైనా ఒత్తిడి లేదా అసౌకర్యం అనిపిస్తే దాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఆంజినా అంటారు. ఈ సమయంలో ఉక్కిరిబిక్కిరిగా, ఒత్తిడిగా అనిపిస్తుంది. గుండెకు తగినంత ఆక్సిజన్ ఉన్న రక్తం అందనప్పుడు ఇలా ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. చాలామంది ఈ ఒత్తిడిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ ఇది నిరంతరంగా ఉంటే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
చల్లని చెమటలు, అలసట
ఎప్పుడైనా అకస్మాత్తుగా మైకం వచ్చినట్లు అనిపించినా, చల్లని చెమటలు పట్టినా వెంటనే వైద్యుడిని కలవాలి. అలాగే, మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నా, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా కూడా నిరంతరం బలహీనంగా అనిపిస్తే అది కూడా గుండె సమస్యకు లక్షణం కావచ్చు. గుండెకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇలా అలసట ఉంటుంది.
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
గుండెకు రక్తం ప్రవాహం తగ్గినప్పుడు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవయవాలలో ఊపిరితిత్తులు కూడా ఒకటి. ఊపిరితిత్తులకు రక్తం సరఫరా తగ్గినప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది మొదలవుతుంది. దీని వల్ల మెదడుకు కూడా తక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ఇది కూడా గుండె సమస్యకు సంకేతం.
అలసట, నిద్రలేమి
మంచి ఆహారం, వ్యాయామం చేసిన తర్వాత కూడా మీకు నిరంతరం అలసట అనిపిస్తే, గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గినట్లు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ధమనులలో గడ్డలు ఏర్పడటం వల్ల కూడా జరగవచ్చు. అలాగే, గుండెపోటుకు మరో ముఖ్యమైన లక్షణం నిద్రలేమి. నిద్ర సరిగా లేకపోతే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. మీకు తరచుగా నిద్రలేమి సమస్య ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి?
వెంటనే డాక్టర్ను కలవాలి: హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ లేదా కార్డియాలజిస్ట్ను సంప్రదించాలి.
పరీక్షలు చేయించుకోవాలి: ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ (ECG), రక్త పరీక్షలు వంటివి చేయించుకోవాలి.
జీవనశైలి మార్చుకోవాలి: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి, ధూమపానం మానేయాలి.
పర్యవేక్షణ ముఖ్యం: మీకు అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్ లేదా కుటుంబంలో గుండె జబ్బుల చరిత్ర ఉంటే, తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకోవడం ముఖ్యం.