Heart Attack : మీకు పంటి నొప్పి, చిగుళ్ళ రక్తస్రావం ఉందా? గుండెపోటు రాబోతుందని ముఖం మీద సంకేతాలివే

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దలు చెప్పిన మాట అక్షర సత్యం. ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.

Heart Attack : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దలు చెప్పిన మాట అక్షర సత్యం. ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. మనం అనుసరిస్తున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే, మన ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నప్పుడు శరీరం కొన్ని సూచనలు ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా మన ముఖంపై కనిపించే కొన్ని లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఎందుకంటే అవి గుండెపోటు వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు ముందస్తు సంకేతాలు కావొచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ లక్షణాలు ఏమిటి, వాటిని ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్యం విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా తక్కువే. ప్రస్తుత జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలా మంది వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయితే, మన ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నప్పుడు శరీరం కొన్ని సంకేతాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా, మన ముఖంపై కనిపించే కొన్ని లక్షణాలను అస్సలు తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే, అవి గుండెపోటు వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు కావొచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గుండెపోటు రాబోయే ముందు ముఖంపై కనిపించే ఆ ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గుండెపోటుకు ముందు ముఖంపై కనిపించే లక్షణాలు:

పంటి నొప్పి లేదా దవడ నొప్పి

సాధారణంగా పంటి నొప్పి ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా రావచ్చు, అందుకే చాలా మంది దీన్ని పట్టించుకోరు. కానీ, మీకు తెలుసా? పంటి నొప్పి లేదా దవడ నొప్పి తరచుగా వస్తుంటే అది గుండెపోటుకు ఒక హెచ్చరిక సంకేతం కావొచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు, నొప్పి ఛాతీ నుండి దవడ వరకు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మీకు తరచుగా దవడ నొప్పి లేదా పంటి నొప్పి వస్తుంటే, దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వీలైనంత త్వరగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. లేదంటే అది తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు, చివరికి ప్రాణాలకే ప్రమాదం కావొచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

చిగుళ్ళ నుంచి రక్తస్రావం

కొంతమందికి చిగుళ్ళ నుంచి అధికంగా రక్తం వస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారడం అనేది గుండె జబ్బులకు సంబంధించిన కొన్ని రకాల సమస్యలకు సంకేతం కావొచ్చు. చిగుళ్ళ వ్యాధులు, గుండె జబ్బుల మధ్య సంబంధం ఉన్నట్లు అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. కాబట్టి, మీకు తరచుగా చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం వస్తుంటే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి తగిన సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయకుండా నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఎందుకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి?

ఈ రోజుల్లో జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పుల వల్ల గుండె సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. అందుకే శరీరం ఇచ్చే చిన్న చిన్న సంకేతాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే స్పందించాలి. సరైన సమయంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారపు అలవాట్లను, వ్యాయామాన్ని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి.

