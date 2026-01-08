Alarm Side Effects: అలారంతో నిద్రలేస్తున్నారా? అయితే ఈ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్లే.. వైద్యుల షాకింగ్ హెచ్చరిక!
Side Effects Of Using Alarm To Wake Up: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఉదయాన్నే ఆఫీసుకో లేదా కాలేజీకో వెళ్లాలంటే చాలామందికి 'అలారం' (Alarm) తప్పనిసరి. గడియారాల కాలం పోయి ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లలోనే రకరకాల శబ్దాలతో అలారం సెట్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ఇలా అలారంతో నిద్రలేవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మెదడుపై తీవ్ర ఒత్తిడి: సాధారణంగా తెల్లవారుజామున ప్రతి మనిషి గాఢ నిద్రలో ఉంటాడు. ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా అలారం మోగడం వల్ల మెదడు తీవ్రమైన స్ట్రెస్ (Stress) కు గురవుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉన్న నాడీ వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడటం వల్ల రోజంతా చికాకుగా అనిపిస్తుంది.
అలారంతో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు:
గుండెపై ప్రభావం: నిద్రలో ఉన్నప్పుడు హార్ట్ బీట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అలారం శబ్దానికి ఒక్కసారిగా లేవడంతో గుండె వేగం (Heart rate) అసాధారణంగా పెరిగి, రక్తపోటు (BP) వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
కలత నిద్ర: ఉదయం త్వరగా లేవాలనే టెన్షన్ వల్ల రాత్రంతా మనసు అశాంతిగా ఉండి, నిద్ర నాణ్యత తగ్గిపోతుంది.
తీవ్రమైన తలనొప్పి: నిద్రకు భంగం కలగడం వల్ల మెదడులోని నరాలు ఒత్తిడికి లోనై మైగ్రేన్ లేదా తీవ్రమైన తలనొప్పికి దారితీస్తుంది.
జ్ఞాపకశక్తి క్షీణత: అలారంపై అతిగా ఆధారపడటం వల్ల మెదడు సహజంగా స్పందించే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. దీనివల్ల పనులు మర్చిపోయే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
సహజంగా నిద్రలేవడం ఎలా?
ఒకే సమయానికి నిద్ర: ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకుని, ఒకే సమయానికి లేచేలా శరీరాన్ని (Biological Clock) ట్రైన్ చేయండి.
పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త: పిల్లలను అలారంతో కాకుండా, మెల్లిగా పేరు పెట్టి పిలుస్తూ లేదా కిటికీలు తీసి సూర్యరశ్మి గదిలోకి వచ్చేలా చేసి నిద్రలేపాలి.
స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గించండి: రాత్రి పడుకోవడానికి గంట ముందు మొబైల్ వాడటం మానేస్తే గాఢ నిద్ర పడుతుంది, తద్వారా ఉదయాన్నే అలారం అవసరం లేకుండానే మెలుకువ వస్తుంది.