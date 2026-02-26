  • Menu
Wi-Fi Router: రాత్రిపూట వై-ఫై రౌటర్ ఆఫ్ చేస్తున్నారా? ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? అసలు నిజాలు ఇవే!

Wi-Fi Router: రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వై-ఫై రౌటర్ ఆఫ్ చేస్తున్నారా? అలా చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటి? నిద్రలేమికి, రేడియేషన్‌కు వై-ఫైకి సంబంధం ఉందా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Wi-Fi Router: నేటి కాలంలో ఇంటర్నెట్ లేనిదే క్షణం గడవదు. ఇళ్లలో వై-ఫై రౌటర్లు నిత్యావసరంగా మారిపోయాయి. అయితే చాలామంది రౌటర్‌ను 24 గంటలూ ఆన్‌లోనే ఉంచుతారు. రాత్రి నిద్రపోయే సమయంలో కూడా వై-ఫై ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల ఆరోగ్యంపై, ముఖ్యంగా నిద్రపై ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నిద్రలేమికి వై-ఫై కారణమా?

మనం నిద్రపోయే గదిలో రౌటర్ ఉండటం వల్ల అందులో నుంచి వచ్చే విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు (Electromagnetic Waves) నిద్రపై ప్రభావం చూపుతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

పరిశోధన ఫలితాలు: ఆస్ట్రేలియాలోని ఆర్‌ఎంఐటీ యూనివర్సిటీ (2024) నివేదిక ప్రకారం, రౌటర్ సమీపంలో నిద్రించే వారిలో 27 శాతం మంది నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారు.

గాఢ నిద్రకు ఆటంకం: వై-ఫై సిగ్నల్స్ మెదడుపై ప్రభావం చూపి గాఢ నిద్రను (Deep Sleep) తగ్గిస్తాయని కొన్ని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే WHO వంటి సంస్థలు ఈ రేడియేషన్ చాలా స్వల్పమని పేర్కొన్నప్పటికీ, జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదని నిపుణుల సలహా.

రాత్రిపూట వై-ఫై ఆఫ్ చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు:

మెరుగైన నిద్ర: రేడియేషన్ ప్రభావం తగ్గడమే కాకుండా, నోటిఫికేషన్ల శబ్దం లేకపోవడం వల్ల మెదడుకు పూర్తి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది.

సైబర్ భద్రత: రాత్రిపూట ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల హ్యాకర్ల బారిన పడే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. మీ నెట్‌వర్క్ మరింత సురక్షితంగా ఉంటుంది.

విద్యుత్ ఆదా: నిరంతరం రౌటర్ ఆన్ చేయడం వల్ల విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. రాత్రిపూట ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏడాదికి కొంత మేర కరెంట్ బిల్లును ఆదా చేయవచ్చు.

పరికరాల జీవితకాలం: రౌటర్ నిరంతరం ఆన్‌లో ఉంటే వేడెక్కుతుంది (Overheating). రాత్రి వేళ విరామం ఇవ్వడం వల్ల దాని పనితీరు మెరుగుపడి, ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.

ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయకూడదు?

మీరు కింది పరికరాలను వాడుతుంటే వై-ఫై ఆఫ్‌ చేయకపోవడమే మంచిది:

CCTV కెమెరాలు: వై-ఫై ద్వారా పనిచేసే సెక్యూరిటీ కెమెరాలు ఉన్నప్పుడు.

స్మార్ట్ లాక్స్: స్మార్ట్ డోర్ లాక్స్ లేదా సెక్యూరిటీ అలారమ్స్ యాక్టివ్‌గా ఉండాల్సినప్పుడు.

వాయిస్ అసిస్టెంట్లు: అలెక్సా లేదా గూగుల్ హోమ్ వంటి పరికరాలు రాత్రిపూట కూడా అవసరమైనప్పుడు.

నిపుణుల సూచన:

ఒకవేళ మీరు వై-ఫై ఆఫ్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే, రౌటర్‌ను మీ బెడ్‌రూమ్‌లో కాకుండా హాల్‌లో లేదా మీ మంచానికి కనీసం 10-15 అడుగుల దూరంలో ఉండేలా చూసుకోండి. దీనివల్ల రేడియేషన్ ప్రభావం నేరుగా మీపై పడదు.

