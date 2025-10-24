  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Air Pollution : గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ కాలుష్యంలో వ్యాయామం చేయవచ్చా? ఎక్స్‌పర్ట్స్ సలహా ఇదే!

Air Pollution : గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ కాలుష్యంలో వ్యాయామం చేయవచ్చా? ఎక్స్‌పర్ట్స్ సలహా ఇదే!
x

Air Pollution : గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ కాలుష్యంలో వ్యాయామం చేయవచ్చా? ఎక్స్‌పర్ట్స్ సలహా ఇదే!

Highlights

దీపావళి తర్వాత ఢిల్లీతో పాటు ఇతర నగరాలలో వాయు కాలుష్యం స్థాయి చాలా అధికంగా పెరుగుతోంది.

Air Pollution : దీపావళి తర్వాత ఢిల్లీతో పాటు ఇతర నగరాలలో వాయు కాలుష్యం స్థాయి చాలా అధికంగా పెరుగుతోంది. పటాకులు, పొగ కారణంగా గాలిలో హానికరమైన కణాలు చేరి, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి తీవ్రమైన సమస్యలను సృష్టిస్తాయి. కాలుష్యంతో నిండిన గాలి గుండె, రక్తనాళాలపై నేరుగా ఒత్తిడి పెంచుతుంది. దీనివల్ల గుండె వేగం అస్తవ్యస్తం కావడం లేదా రక్తపోటు పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. పెరుగుతున్న కాలుష్యం నేపథ్యంలో గుండె జబ్బుల రోగులు బయట వ్యాయామం చేయవచ్చా లేదా అనే దానిపై నిపుణులు ఇస్తున్న సలహాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కాలుష్యం గుండెపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?

పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం గుండె జబ్బుల రోగులకు చాలా సున్నితమైన సమస్య. కాలుష్య కణాలు గుండె, రక్తనాళాలపై అదనపు భారాన్ని పెంచుతాయి. గుండె రోగులకు కాలుష్యం పెరిగినప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఛాతీలో పట్టేసినట్లు అనిపించడం, గుండె వేగంగా లేదా అస్తవ్యస్తంగా కొట్టుకోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. గాలిలో ఉండే PM2.5, PM10 వంటి చిన్న కణాలు రక్తనాళాలలోకి వెళ్లి, అక్కడ వాపు కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఎక్కువ కాలం కాలుష్య వాతావరణంలో ఉండటం వల్ల గుండె పనితీరుపై ప్రభావం పడి, రక్తపోటు అస్థిరంగా మారుతుంది.

బయట వ్యాయామం చేయవచ్చా?

గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు పెరుగుతున్న కాలుష్యం సమయంలో బయట వ్యాయామం చేయడం ప్రమాదకరం. కలుషితమైన గాలిని పీల్చడం వలన ఊపిరితిత్తులు, గుండెపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. ఇది రక్తపోటు పెరగడానికి, గుండె వేగం అస్తవ్యస్తంగా మారడానికి దారితీస్తుంది. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఈ సమయంలో బయట జాగింగ్ లేదా వేగంగా నడవడం వంటి వాటిని పూర్తిగా మానుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సురక్షితమైన వ్యాయామం, జాగ్రత్తలు

గుండె రోగులు సురక్షితంగా ఉండటానికి తమ వ్యాయామాలను ఇంటి లోపల పరిమితం చేసుకోవడం ఉత్తమం. వ్యాయామాన్ని ఇంటి లోపల మాత్రమే, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్, యోగా లేదా మామూలు నడక వంటి కార్యకలాపాలకు పరిమితం చేయాలి. ఈ తేలికపాటి కార్యకలాపాలు గుండెకు సురక్షితమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

* కాలుష్యం స్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్లడం మానుకోండి.

* ఇంట్లో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉపయోగించడం, గాలి బాగా వచ్చేలా వెంటిలేషన్ చూసుకోవడం ముఖ్యం.

* అత్యవసరం అయితే తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించండి.

* మీ మందులను సక్రమంగా వేసుకోవాలి. రక్తపోటును క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించుకోవాలి.

* ఛాతీలో నొప్పి, లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick