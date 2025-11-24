Liver Health : లివర్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఇదే..సీడ్స్ ఆయిల్స్ ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసా ?
Liver Health : ఈ రోజుల్లో మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల మధుమేహం మాత్రమే కాదు, లివర్, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్యాటీ లివర్, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్, లివర్ సిర్రోసిస్ వంటి కేసులు సాధారణమైపోయాయి. లివర్కు హాని కలిగించేవి ఆల్కహాల్, చక్కెర లేదా ఆయిల్ ఫుడ్స్ మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ మనం ప్రతిరోజూ ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఉపయోగించే కొన్ని సీడ్స్ ఆయిల్స్ ఆల్కహాల్ కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రమాదకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వైద్య నిపుణుల ప్రకారం.. లివర్కు హాని కలిగించే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆహారాలలో ఈ విత్తన నూనెలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి కారణం వాటి తయారీ ప్రక్రియ. ఈ సీడ్స్ ఆయిల్స్ను చాలా అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రాసెస్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రక్రియలో నూనెను హెగ్జేన్ అనే ద్రావకంతో కలుపుతారు. ఈ హెగ్జేన్ అనేది పెట్రోల్లో కూడా ఉంటుంది. ఈ రకమైన ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఈ ఆయిల్స్ చాలా ప్రమాదకరంగా మారతాయి.
లివర్కు హాని చేసే ఆయిల్స్ ఏవి?
వైద్యులు ప్రత్యేకంగా కొన్ని సీడ్స్ ఆయిల్స్ను లివర్ ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెబుతున్నారు. సోయాబీన్ ఆయిల్, కనోలా ఆయిల్, కార్న్ ఆయిల్, పత్తి గింజల నూనె, పొద్దుతిరుగుడు నూనె, ద్రాక్ష గింజల నూనె వంటివి లివర్కు హాని కలిగిస్తాయి. ఈ ఆయిల్స్ మనం తినే దాదాపు అన్ని రకాల ఆహారాలలో ఉంటాయి. రెస్టారెంట్లలో చేసే ఫుడ్స్లో, టైమ్ పాస్ కోసం తినే చిప్స్, స్నాక్స్, ప్రోటీన్ బార్స్, మయోన్నైస్, ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలలో వీటిని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు.
ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? పరిష్కారం ఏంటి?
మనం తీసుకునే ఈ హానికరమైన నూనెలు లివర్ లోపలికి వెళ్లి, సంవత్సరాల తరబడి అక్కడే పేరుకుపోతాయి. కాలక్రమేణా, ఇది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. అందుకే మన ఆహారంలో ఆరోగ్యకరమైన మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా లివర్ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. సీడ్స్ ఆయిల్స్కు బదులుగా, వంట కోసం వెన్న, ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా కొబ్బరి నూనె ఉపయోగించడం మంచిది. అలాగే, వేరుశెనగ నూనె కూడా లివర్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు TUDCA (ఒక రకమైన బోరిక్ ఆమ్లం) వంటి మందులను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది లివర్ వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వీయ వైద్యం చేసుకోకుండా, డాక్టర్ను సంప్రదించిన తర్వాతే దీనిని తీసుకోవాలి.