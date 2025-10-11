Jaggery Tea : జలుబు, దగ్గుకు తక్షణ ఉపశమనం.. బెల్లం టీ విరిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి
Jaggery Tea : మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా తరచుగా వచ్చే జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్నపాటి అనారోగ్యాలకు వెంటనే మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో లభించే సహజ పదార్థాలతోనే వీటిని తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ సీజన్లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, శక్తిని పెంచుకోవడానికి చాలా మంది నిపుణులు సిఫార్సు చేసే అద్భుతమైన పానీయం బెల్లం టీ. అయితే, టీ తయారుచేసేటప్పుడు బెల్లం వేయగానే పాలు విరిగిపోతాయేమో అనే భయం చాలా మందికి ఉంటుంది. అలాంటి భయం లేకుండా, బెల్లం టీ పర్ఫెక్ట్గా, విరిగిపోకుండా ఎలా తయారుచేయాలో, దాని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బెల్లం టీ తయారుచేసేటప్పుడు చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య – పాలు విరిగిపోవడం. బెల్లంలో ఉండే కొన్ని ఖనిజాలు వేడి పాలతో కలిసినప్పుడు విరిగిపోయేలా చేస్తాయి. దీనిని నివారించడానికి ఒక సులువైన చిట్కా ఉంది. పాలు, బెల్లాన్ని ఎప్పుడూ నేరుగా కలిపి మరిగించకూడదు.
బెల్లం టీ తయారుచేసే విధానం
పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే బెల్లం టీని తయారుచేయడానికి ఈ కింది విధంగా ప్రయత్నించవచ్చు:
కావలసినవి: ఒక కప్పు నీళ్లు, ఒక కప్పు పాలు, రెండు టీ స్పూన్ల టీ పౌడర్, ఒక అంగుళం అల్లం ముక్క, నాలుగు టీ స్పూన్ల బెల్లం, రెండు పచ్చి యాలకులు.
తయారీ:
ముందుగా ఒక గిన్నెలో పాలు పోసి బాగా వేడి చేయండి. పాలు పొంగు రాగానే గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టండి. మరో గిన్నెలో ఒక కప్పు నీరు పోసి మీడియం మంటపై వేడి చేయండి. ఈ వేడి నీటిలో అల్లం, పచ్చి యాలకులు, బెల్లం వేసి బాగా కలపండి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకు మరిగించండి. బెల్లం కరిగిన తరువాత, టీ పౌడర్ వేసి, మంట తగ్గించి టీ డికాషన్ బాగా వచ్చే వరకు మరిగించండి. చివరిగా, ఈ డికాషన్ మిశ్రమంలో పక్కన పెట్టుకున్న వేడి పాలను కలపండి. ఇప్పుడు టీని మళ్ళీ మీడియం మంటపై ఒకసారి పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించి, వెంటనే గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి. ఈ విధంగా తయారుచేస్తే, పాలు విరిగిపోకుండా వేడి వేడి బెల్లం టీ సిద్ధమవుతుంది.
బెల్లం టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
బెల్లం టీ కేవలం రుచి కోసమే కాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మారుతున్న వాతావరణం వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, వైరల్ జ్వరం వంటి సమస్యలకు ఇది తక్షణ ఉపశమనం అందిస్తుంది. బెల్లం టీ జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేసి, ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తరచుగా అలసిపోయేవారు, శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు దీనిని రోజూ తీసుకోవచ్చు. బెల్లంలో ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి రక్తహీనత సమస్యను ఎదుర్కొనే వారికి ఇది చాలా మంచిది.