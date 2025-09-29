  • Menu
Glowing Skin: అమ్మాయిలు.. ఇలా చేస్తే పింపుల్స్ తగ్గి, ముఖానికి సహజ గ్లో వస్తుంది

Highlights

పోషకాహార లోపం, కాలుష్యం, దుమ్ము ధూళి వంటివి అమ్మాయిల ముఖంపై మొటిమలు, నల్లమచ్చలు ఏర్పడటానికి కారణమవుతాయి.

పోషకాహార లోపం, కాలుష్యం, దుమ్ము ధూళి వంటివి అమ్మాయిల ముఖంపై మొటిమలు, నల్లమచ్చలు ఏర్పడటానికి కారణమవుతాయి. ముఖ్యంగా నుదుటిపై ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని పట్టించుకోకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది. మార్కెట్‌లో దొరికే రసాయనాలతో చికిత్స చేస్తే కొన్నిసార్లు దుష్ప్రభావాలు కూడా వస్తాయి. అందుకే నిపుణులు సహజ పద్ధతులను అనుసరించమని సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో చూద్దాం.

1. దాల్చిన చెక్క:

దాల్చిన చెక్క పొడిని తీసుకుని కొద్దిగా తేనె కలిపి పేస్ట్ తయారు చేసుకోండి. దీన్ని నుదుటిపై ఉన్న మొటిమలపై అప్లై చేస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే తేడా గమనించవచ్చు.

2. కలబంద రసం:

కలబంద రసం చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేసి, స్థితిస్థాపకతను పెంచుతుంది. ముడతలను తగ్గించడమే కాకుండా, దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు మొటిమలు, చర్మపు మంటలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

3. గ్రీన్ టీ టోనర్:

ఇంట్లోనే గ్రీన్ టీ టోనర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం గ్రీన్ టీ పొడిలో కొంచెం రోజ్ వాటర్ కలిపి స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపి ఉపయోగించాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు వాడితే చర్మం తాజాగా ఉంటుంది.

4. పుదీనా, రోజ్ వాటర్:

10–12 పుదీనా ఆకులను గ్రైండ్ చేసి, అందులో రోజ్ వాటర్ కలిపి పేస్ట్ చేయాలి. దీన్ని మొటిమలపై రాసి కొద్దిసేపటి తర్వాత సాధారణ నీటితో కడిగేయాలి. ఇది చర్మాన్ని శుభ్రంగా, తాజాగా ఉంచుతుంది.

5. జాగ్రత్త:

మొటిమలపై స్క్రబ్ చేయడం లేదా రుద్దడం మానుకోండి. అలా చేస్తే సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. పై సహజ పద్ధతులను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి.

సహజ పద్ధతులతో చర్మ సంరక్షణ చేస్తే గ్లో కూడా వస్తుంది, పింపుల్స్ కూడా తగ్గుతాయి.

