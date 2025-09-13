Hair Growth : ఇక బట్టతలకి బై బై.. ఈ మూడు నైట్ ఆయిల్స్ ఉంటే మీ జుట్టు రోజూ పెరుగుతుంది
Hair Growth: జుట్టు పెరగడం లేదు, అందరి ముందు అవమానంగా ఉంది అని చాలామంది బాధపడుతుంటారు. జుట్టు లేదు, ఇక అది పెరగడం అసాధ్యం అని నిరాశ పడాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలతో జుట్టును సహజంగా పెంచుకోవచ్చు. దీని కోసం ఖరీదైన చికిత్సలు చేయించుకోవడం లేదా రసాయనాలతో నిండిన ఉత్పత్తులను వాడడం వల్ల జుట్టు మరింత రాలిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే జుట్టును పెంచుకునే పరిష్కారాలు ఉన్నాయి.
ప్రముఖ ఆయుర్వేద నిపుణుడు ప్రతాప్ చౌహాన్ జుట్టు పెరుగుదల కోసం ఒక మంచి పరిష్కారాన్ని సూచించారు. దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే, ఇందులో కేవలం 3 రకాల నూనెలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఈ నూనెలు ఇంట్లోనే సులభంగా లభిస్తాయి. ఈ ఆయుర్వేద మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి, జుట్టు తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో రాస్తే, కొన్ని రోజుల్లోనే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
ఆ మూడు నూనెలు ఏమిటంటే?
* బాదం నూనె
* ఆముదం నూనె
* కొబ్బరి నూనె
ఈ మూడు నూనెలను సమాన పరిమాణంలో కలిపి వాడాలి. అయితే, ఈ నూనెను జుట్టు పెరగాలని కోరుకునే ప్రాంతంలో మాత్రమే రాయాలి అని ప్రతాప్ చౌహాన్ గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు. పొరపాటున ఈ నూనె ముఖం మీద లేదా చేతులు, కాళ్ళ మీద రాస్తే, అక్కడ కూడా జుట్టు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఉపయోగించే విధానం
ఒక చిన్న గిన్నెలో మూడు నూనెలను సమాన పరిమాణంలో తీసుకోండి. ఆ మిశ్రమాన్ని మీ అరచేతిలోకి తీసుకుని, రెండు అరచేతులను ఒకదానితో ఒకటి రుద్దడం ద్వారా కొద్దిగా వేడి చేయండి. ఆ తర్వాత జుట్టు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో లేదా బట్టతల ఉన్న చోట ఈ నూనెను సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేయడం ద్వారా మెల్లగా దాని ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
ఈ నూనెల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
బాదం నూనె: ఇందులో విటమిన్-ఈ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు మూలాలను బలోపేతం చేస్తుంది, జుట్టు పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.
ఆముదం నూనె: ఈ నూనె తల చర్మంలో రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది, ఇది కొత్త జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే, జుట్టును ఒత్తుగా, నల్లగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది చుండ్రు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.
కొబ్బరి నూనె: కొబ్బరి నూనెను జుట్టుకు మంచి స్నేహితుడు అని అంటారు. ఇది జుట్టుకు పోషణను అందిస్తుంది. జుట్టు రాలడం, చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలను తగ్గించి, జుట్టును సహజంగా మెత్తగా, మెరిసేలా చేస్తుంది.