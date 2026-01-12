Sankranti 2026: భోగి నుండి కనుమ వరకు.. నోరూరించే 'పొంగల్' మెనూ ఇదే! తిథి, సమయం మరియు వంటకాల పూర్తి వివరాలు..
2026 మకర సంక్రాంతి పండగ ముహూర్తం మరియు విశేషాలు! భోగి నుండి కనుమ వరకు జరుపుకునే ఈ పెద్ద పండగలో వడ్డించే సంప్రదాయ వంటకాలైన చక్కెర పొంగలి, వెన్ పొంగల్, వడ మరియు ఇతర పిండి వంటల పూర్తి మెనూ మీకోసం.
తెలుగువారి పెద్ద పండగ 'మకర సంక్రాంతి' వచ్చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకలో ఈ పండగను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. తమిళనాడులో దీనిని 'పొంగల్' అని పిలుస్తారు. పొంగల్ అంటే 'పొంగి పొర్లడం' అని అర్థం. ఈ పండగ సందర్భంగా మన సంప్రదాయ వంటకాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 2026 సంక్రాంతి ముహూర్తం మరియు ఈ నాలుగు రోజులు చేసుకునే స్పెషల్ వంటకాల విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముహూర్తం మరియు సమయం
ద్రుక్ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది పొంగల్/సంక్రాంతి వేడుకలు జనవరి 14న ప్రారంభమై జనవరి 17న ముగుస్తాయి. ముఖ్యమైన 'థాయ్ పొంగల్' (సంక్రాంతి) జనవరి 14వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:13 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
పండగ విందు: స్టార్టర్స్ నుండి స్వీట్స్ వరకు.. పూర్తి మెనూ!
పండగ అంటేనే బంధుమిత్రులతో కలిసి చేసే విందు భోజనం. ఈ నాలుగు రోజులు వడ్డించే ప్రధాన వంటకాలు ఇవే:
1. స్టార్టర్స్ (నోరూరించే అల్పాహారాలు)
వడ: మినప్పప్పుతో చేసే ఈ వడలు పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉంటాయి. సాంబార్ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే ఆ రుచే వేరు.
మీన్ వఝుక్కై చాప్స్: చేపలు మరియు అరటికాయ ముక్కలకు మసాలాలు పట్టించి క్రిస్పీగా వేయించే వంటకం ఇది. అరటి ఆకుపై వడ్డిస్తే పండగ వాతావరణం ఉట్టిపడుతుంది.
వేరుశనగ సుండల్: వేరుశనగలు, పోపు, కరివేపాకు మరియు కొబ్బరి తురుముతో త్వరగా తయారయ్యే హెల్తీ చాట్ ఇది.
2. మెయిన్ కోర్స్ (ప్రధాన వంటకాలు)
వెన్ పొంగల్: బియ్యం, పెసరపప్పు మిశ్రమంతో నెయ్యి వేసి చేసే ఈ వంటకం అత్యంత పోషకమైనది. మిరియాలు, జీడిపప్పు తాలింపు దీనికి అదనపు రుచిని ఇస్తుంది.
సాంబార్ & రసం: పండగ భోజనంలో సాంబార్ లేకపోతే ముద్ద దిగదు. కూరగాయలతో చేసే సాంబార్, జీలకర్ర-మిరియాలతో కాచిన ఘాటైన రసం జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తాయి.
బీన్స్ పోరియల్: తక్కువ నూనెతో, పచ్చి బఠానీలు మరియు కొబ్బరి తురుముతో చేసే ఈ వేపుడు ఆరోగ్య ప్రియులకు బెస్ట్ ఛాయిస్.
3. డెజర్ట్స్ (తీపి వంటకాలు)
సక్కరై పొంగల్ (చక్కెర పొంగలి): కొత్త బియ్యం, బెల్లం, నెయ్యి మరియు ఎండు ద్రాక్షలతో చేసే ఈ ప్రసాదం సంక్రాంతికి హైలైట్.
పాయసం: పాలు, బియ్యం లేదా సగ్గుబియ్యంతో తయారు చేసే ఈ స్వీట్, జీడిపప్పు పలుకులతో ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకంగా..
మన తెలుగు ఇళ్లలో ఈ వంటకాలతో పాటు చకినాలు, అరిసెలు, జంతికలు, బూరెలు వంటి పిండి వంటలు సంక్రాంతి శోభను రెట్టింపు చేస్తాయి. పంట చేతికి వచ్చే ఈ సమయంలో ఈ రుచికరమైన విందును ఆరగిస్తూ ప్రకృతికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం.