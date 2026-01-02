Pongal 2026: తేదీ, శుభ ముహూర్తం మరియు విశిష్టత.. పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
2026లో సంక్రాంతి (పొంగల్) ఎప్పుడు? భోగి, థాయ్ పొంగల్, మట్టు పొంగల్ తేదీలు మరియు సూర్య ఆరాధన శుభ ముహూర్తం వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రకృతికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, సమృద్ధిని కోరుకుంటూ జరుపుకునే అద్భుతమైన పండుగ పొంగల్ (మకర సంక్రాంతి). ముఖ్యంగా తమిళనాడులో 'పొంగల్' పేరుతో అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ పంటకోత పండుగ, 2026 సంవత్సరంలో జనవరి 13 నుండి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నాలుగు రోజుల వేడుకలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ముహూర్తం మరియు సాంప్రదాయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పొంగల్ 2026: ముఖ్యమైన తేదీలు
తమిళ క్యాలెండర్ ప్రకారం 'థాయ్' మాసంలో వచ్చే ఈ పండుగ నాలుగు రోజుల పాటు సాగుతుంది:
పొంగల్ 2026 శుభ ముహూర్తం
ద్రిక్ పంచాంగ్ ప్రకారం, 2026లో థాయ్ పొంగల్ (సంక్రాంతి) సమయం:
- ముహూర్తం ప్రారంభం: మధ్యాహ్నం 03:13 గంటలకు (జనవరి 14).
- థాయ్ పొంగల్ సంక్రాంతి సమయం: ఉదయం 10:43 గంటలకు.
నాలుగు రోజుల విశేషాలు
1. భోగి (జనవరి 13):
వేడుకల్లో మొదటి రోజు భోగి. ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల ముందు 'భోగి మంటలు' వేస్తారు. ఇంట్లోని పాత, పనికిరాని వస్తువులను మంటల్లో వేసి, కొత్త జీవితానికి నాంది పలుకుతారు. ఇది కేవలం బాహ్య ప్రక్షాళన మాత్రమే కాదు, అంతర్గత ఆధ్యాత్మిక ప్రక్షాళనకు ప్రతీక.
2. థాయ్ పొంగల్ (జనవరి 14):
ఇది పండుగలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు. కొత్త బియ్యం, పాలు, బెల్లం కలిపి మట్టి కుండలో ఉడికించి 'పొంగల్' ప్రసాదాన్ని తయారు చేస్తారు. కుండలో పాలు పొంగి పొర్లేటప్పుడు "పొంగలో పొంగల్" అని భక్తులు ఉత్సాహంగా అరుస్తారు. ఇది శ్రేయస్సు మరియు సమృద్ధికి చిహ్నం. ఈ ప్రసాదాన్ని ముందుగా సూర్య భగవానుడికి నివేదిస్తారు.
3. మట్టు పొంగల్ (జనవరి 15):
వ్యవసాయంలో రైతులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండే ఆవులు, ఎద్దులను ఈ రోజు పూజిస్తారు. పశువులకు స్నానం చేయించి, కొమ్ములకు రంగులు వేసి, పూల దండలతో అలంకరిస్తారు. తమిళనాడులో ప్రసిద్ధమైన 'జల్లికట్టు' (ఎద్దులను మచ్చిక చేసుకునే క్రీడ) ఈ రోజే నిర్వహిస్తారు.
4. కనుమ్ పొంగల్ (జనవరి 16):
చివరి రోజును కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి గడుపుతారు. పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం, బహుమతులు ఇచ్చుకోవడం వంటివి చేస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాంప్రదాయ ఆటలైన 'ఉరి అదితల్' (ఉట్టి కొట్టడం) వంటివి నిర్వహిస్తారు.
సాంప్రదాయ పిండివంటలు
ఈ పండుగ సందర్భంగా గృహాలన్నీ పిండివంటల సువాసనలతో నిండిపోతాయి.
- చక్కెర పొంగల్ (పాయసం)
- వెన్ పొంగల్ (కారపు పొంగలి)
- ఇడియప్పం, అప్పం మరియు వడలు
పొంగల్ శుభాకాంక్షలు (Wishes)
- మీ జీవితం ఈ పొంగల్ లాగే తీపి జ్ఞాపకాలతో పొంగిపొర్లాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు పొングల్ శుభాకాంక్షలు!
- ఈ పంట పండుగ మీ ఇంట్లో సిరిసంపదలు, సుఖసంతోషాలు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
- చెరకులాంటి తీపి, సూర్యుడిలాంటి వెలుగు మీ జీవితంలో నిండాలి. హ్యాపీ పొంగల్!