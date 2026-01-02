Sankranthi Special Foods: సంక్రాంతి పండుగకు ఈజీ రెసిపీలు.. బియ్యం పిండితో ఫాస్ట్ పిండి వంటలు
సంక్రాంతి పండుగకు బియ్యం పిండితో కేవలం 5 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునే జంతికలు, చెగోడీలు, గవ్వలు, పప్పు చెక్కలు, అరిసెలు వంటి 6 రకాల పిండి వంటలు.
సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే తెలుగు ఇళ్లలో పిండి వంటల సందడి మొదలవుతుంది. పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు ప్రతి ఇంట్లోనూ సంప్రదాయ రుచులతో నిండిన వంటకాలు తయారవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా బియ్యం పిండితో చేసే పిండి వంటలు సంక్రాంతి ప్రత్యేకతగా నిలుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పాటు బంధుమిత్రులకు వడ్డించేందుకు మహిళలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఈ వంటకాలను సిద్ధం చేస్తుంటారు.
అయితే, ప్రస్తుతం బిజీ జీవనశైలిలో ఎక్కువ సమయం వంటగదిలో గడపలేని పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి వారి కోసం బియ్యం పిండి ఉంటే చాలు… కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే సిద్ధమయ్యే ఆరు రకాల పిండి వంటకాలు ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి. తక్కువ సమయంలో, తక్కువ పదార్థాలతో, సంప్రదాయ రుచిని అందించే ఈ వంటకాలు సంక్రాంతి పండుగకు బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు.
బియ్యం పిండితో తయారయ్యే జంతికలు సంక్రాంతి సీజన్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ తప్పనిసరిగా ఉండే చిరుతిండి. కరకరలాడే రుచితో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరి మనసు గెలుచుకుంటాయి. అలాగే పప్పు చెక్కలు కూడా బియ్యం పిండితో తేలికగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటికి ఉండే ప్రత్యేకమైన క్రంచీ టెక్స్చర్ పండుగ వాతావరణానికి మరింత రుచిని జోడిస్తుంది.
ఇక గవ్వలు విషయానికి వస్తే, బియ్యం పిండి, గోధుమ పిండి కలిపి తయారు చేసే ఈ వంటకం స్వీట్గా, హాట్గా రెండురకాలుగా చేసుకోవచ్చు. పండుగ రోజుల్లో ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అలాగే చేగోడీలు కూడా తక్కువ సమయంలో తయారయ్యే పిండి వంటల్లో ముఖ్యమైనవి. బియ్యం పిండితో పాటు సెనగపప్పు కలిపితే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
సంక్రాంతి పండుగ అంటే అరిసెలు లేకుండా పూర్తి కాదనే చెప్పాలి. తడి బియ్యం పిండితో తయారు చేసే అరిసెలు కొంత శ్రమతో కూడుకున్నప్పటికీ, రుచిలో మాత్రం ప్రత్యేక స్థానాన్ని దక్కించుకుంటాయి. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకునే వీలుండటం వల్ల ఇవి పండుగకు మరింత అనువైన వంటకంగా నిలుస్తాయి.
సంప్రదాయ రుచిని కాపాడుతూ, తక్కువ సమయంలో తయారయ్యే ఈ పిండి వంటకాలు సంక్రాంతి పండుగకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారుతున్నాయి. బియ్యం పిండి ఇంట్లో ఉంటే చాలు… ఈ పండుగను రుచికరంగా జరుపుకోవచ్చు.