Navratri Fasting: నవరాత్రి ఉపవాసాల కోసం సగ్గుబియ్యం వంటకాలు
నవరాత్రి ఉపవాసాల్లో సగ్గుబియ్యం (సబుదాన)తో తయారుచేసుకునే ఆరు రుచికరమైన, పోషక వంటకాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. కిచిడీ, ఖీర్, వడ వంటివి నవరాత్రులప్పుడు తేలికైన, టేస్టీ వంటకాలుగా ఉంటాయి.
సగ్గుబియ్యం కిచిడీ
ఉపవాసంలో అల్పాహారానికి ఇది సరైన వంటకం.
ఒక కప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని 5-6 గంటల పాటు నీటిలో నానబెట్టండి.
ఒక పాన్లో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేయండి.
తరువాత, నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు, వేరుశనగలు, రాక్ సాల్ట్ కలపండి.
కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి వేడివేడిగా వడ్డించండి.
సగ్గుబియ్యం ఖీర్
ఇది తీపిగా, పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది.
నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యాన్ని మిక్సర్లో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి.
ఒక గిన్నెలో పాలు తీసుకుని, అందులో కుంకుమపువ్వు, యాలకుల పొడి వేసి మరిగించండి.
రుబ్బిన సగ్గుబియ్యం, చక్కెర వేసి 10 నిమిషాలు ఉడికించండి.
డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరించి వేడిగా లేదా చల్లగా సర్వ్ చేయండి.
సగ్గుబియ్యం వడ
ఇవి క్రిస్పీగా, రుచికరంగా ఉంటాయి.
నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు, వేరుశనగలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉప్పు బాగా కలపండి.
ఈ మిశ్రమాన్ని వడల్లాగా తయారుచేసుకోండి.
వేడి నూనెలో రెండు వైపులా బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించండి.
కొత్తిమీర లేదా పుదీనా చట్నీతో వడలను సర్వ్ చేయండి.
సగ్గుబియ్యం భేల్
ఉపవాస సమయంలో ఇది తేలికైన స్నాక్.
నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, మెత్తగా చేసిన బంగాళాదుంపలు, పచ్చిమిర్చి, దానిమ్మ గింజలు వేసి కలపండి.
కొద్దిగా నెయ్యి వేసి వాటిని లైట్గా వేయించి చల్లబరచండి.
ఒక బౌల్లో వేసి, రుచికి సరిపడా మసాలా దినుసులు లేదా ఉప్పుతో సర్వ్ చేయండి.
సగ్గుబియ్యం అప్పం
అల్పాహారానికి ఇది ఒక మంచి ఛాయిస్.
నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉప్పు, నల్ల మిరియాల పొడి కలపండి.
ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న బంతుల్లాగా చేసి, అప్పం పాన్లో రెండు వైపులా వేయించండి.
వేడి అప్పాలు తేలికగా, క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
సగ్గుబియ్యం, సమక్ ఇడ్లీలు
ఉపవాసానికి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన వంటకం.
సమక్ బియ్యం పొడి, సగ్గుబియ్యం పొడి రెడీ చేసుకోండి.
అందులో పెరుగు, ఉప్పు కలిపి పిండిని సిద్ధం చేయండి.
ఈ పిండిని ఒక గంట పాటు పక్కన పెట్టి, ఆ తర్వాత ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీలుగా ఉడికించండి.
కొబ్బరి చట్నీతో వేడి ఇడ్లీలను సర్వ్ చేయండి.