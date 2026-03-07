Summer Health: సమ్మర్లో ఇది తాగితే శరీరం కూల్.. చిన్న గింజలని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు
Sabja Seeds: వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లబరచేందుకు సబ్జా గింజలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బ నుంచి రక్షణ కల్పించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Sabja Seeds: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. మార్చి నెలలోనే ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర వేడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. అధిక ఎండలు, వేడి గాలుల కారణంగా వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్, నీరసం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి సహజసిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
నిపుణుల ప్రకారం, వేసవిలో శరీరానికి చల్లదనం అందించే ఆహారాల్లో సబ్జా గింజలు ముఖ్యమైనవి. చెమట రూపంలో శరీరం నుంచి నీరు మరియు ఖనిజ లవణాలు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్లే సమయంలో సబ్జా గింజలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో సహాయపడటంతో పాటు వడదెబ్బ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టినప్పుడు జెల్లా మారుతాయి. దీంతో శరీరంలో నీటి శాతం నిల్వ ఉండటానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా వీటిలో ఉండే ఫైబర్ కారణంగా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం, కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
సబ్జా గింజల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు మరియు ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉండటంతో శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దీంతో వేసవిలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి కూడా రక్షణ లభిస్తుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో ఆహారంలో గుమ్మడి గింజలు కూడా చేర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిలో మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధికంగా ఉండటంతో గుండె ఆరోగ్యానికి మరియు ఎముకల బలానికి మేలు చేస్తాయి. తక్కువ కేలరీలు ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా ఇవి మంచి ఆహారంగా పరిగణించబడుతున్నాయి.
సబ్జా గింజలను తీసుకునే విధానం కూడా చాలా సులభమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టీ స్పూన్ సబ్జా గింజలను వేసి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. తరువాత ఈ నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె లేదా పటిక బెల్లం కలిపి తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కృత్రిమ కూల్డ్రింక్స్కు బదులుగా సహజమైన ఈ పానీయాలను అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా వేసవి కాలంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.