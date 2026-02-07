Rose Day 2026: గులాబీతో మొదలయ్యే ప్రేమ కావ్యం.. ‘రోజ్ డే’ విశిష్టత ఏంటి? ఈ ఏడాది మీ పార్ట్నర్ను ఇలా సర్ప్రైజ్ చేయండి!
Rose Day 2026: ప్రేమ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టే తొలి మెట్టు ‘రోజ్ డే’ (Rose Day). ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన నిర్వహించే ఈ వేడుకతోనే వాలెంటైన్ వీక్ అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుంది. మాటల్లో చెప్పలేని మధురమైన భావాలను ఒక చిన్న గులాబీ పువ్వు ద్వారా తెలియజేయడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
రోజ్ డే నేపథ్యం..
మిగిలిన కొన్ని పండుగల్లాగా రోజ్ డేకి సుదీర్ఘమైన పురాణ చరిత్ర లేదు. కానీ, ఆధునిక కాలంలో వాలెంటైన్ వీక్ సంస్కృతి పెరగడంతో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. కాలక్రమేణా గులాబీలు ప్రేమ, భావోద్వేగాలు మరియు అందానికి సార్వత్రిక చిహ్నంగా మారాయి. అందుకే జంటలు తమ మనసులోని ఇష్టాన్ని వ్యక్తపరచడానికి గులాబీలను మార్పిడి చేసుకోవడం ఒక ఆచారంగా మారింది.
రంగుల వెనుక ఉన్న అర్థాలు..
గులాబీ యొక్క ప్రతి రంగు ఒక ప్రత్యేక భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది:
ఎరుపు: గాఢమైన ప్రేమ మరియు శృంగారం.
గులాబీ (Pink): ఒకరిపై ఉన్న ప్రశంస మరియు కృతజ్ఞత.
తెలుపు: శాంతి, స్వచ్ఛత మరియు కొత్త ఆరంభం.
పసుపు: స్నేహం, ఆనందం మరియు వెచ్చదనం.
నారింజ: ఉత్సాహం మరియు ఒకరి పట్ల ఉన్న ఆకర్షణ.
2026 రోజ్ డే వేడుకలకు సింపుల్ ఐడియాలు:
ఈ ఏడాది మీ రోజ్ డేను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి:
సింగిల్ రోజ్ సర్ప్రైజ్: ఖరీదైన బొకేల కంటే, ఒక చిన్న లవ్ నోట్ రాసి ఒకే ఒక గులాబీని ఇవ్వండి. అది హృదయాన్ని తాకుతుంది.
డెస్క్ సర్ప్రైజ్: మీ పార్ట్నర్ పని చేసే డెస్క్ లేదా వారు లేచేసరికి బెడ్ పక్కన ఒక గులాబీని ఉంచి వారి ముఖంలో చిరునవ్వు పూయించండి.
సెల్ఫ్ లవ్: ఈ రోజు కేవలం ఇతరుల కోసమే కాదు.. మీకు మీరుగా గులాబీలను కొనుక్కుని ‘సెల్ఫ్ లవ్’ను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.
స్నేహం కోసం: కేవలం ప్రియుడు/ప్రియురాలికే కాదు.. మీ ప్రాణ స్నేహితులకు పసుపు పచ్చ గులాబీని ఇచ్చి మీ స్నేహాన్ని గుర్తుచేసుకోండి.
గులాబీ వాడిపోవచ్చు కానీ, మీరు ఆ పువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు చూపించే నిజాయితీ గల ప్రేమ ఎప్పటికీ తాజాగా ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసం సేకరించబడింది. దీని ఖచ్చితత్వంపై పూర్తి హామీ ఇవ్వడం లేదు.