Rice Water for Hair: బియ్యం కడిగిన నీళ్లతో జుట్టుకు కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు
Rice Water for Hair: సాధారణంగా మనం పారబోసే బియ్యం కడిగిన నీటిలో జుట్టుకు అవసరమైన విటమిన్ బి, ఇ, ఖనిజాలు, మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
1. జుట్టు పెరుగుదలకు 'ఇనోసిటాల్':
బియ్యం నీటిలో ఇనోసిటాల్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది. ఇది దెబ్బతిన్న జుట్టును లోపలి నుండి రిపేర్ చేస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, కొత్త జుట్టు పెరగడానికి ఇది ప్రేరేపిస్తుంది.
2. దృఢమైన కుదుళ్లు:
దీనిలో ఉండే అమైనో ఆమ్లాలు జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తాయి. దీనివల్ల జుట్టు చిట్లిపోవడం (Split ends) తగ్గుతుంది. జుట్టు పలచబడకుండా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
3. నేచురల్ కండిషనర్:
బియ్యం నీటిలోని స్టార్చ్ జుట్టుకు ఒక సహజమైన మెరుపును ఇస్తుంది. రసాయనాలతో కూడిన కండిషనర్ల కంటే ఇది జుట్టును చాలా మృదువుగా మార్చుతుంది.
4. చుండ్రు నివారణ:
తల చర్మం (Scalp) పై పేరుకుపోయిన మురికిని, అదనపు నూనెను తొలగించడంలో బియ్యం నీరు సహాయపడుతుంది. ఇందులోని మెగ్నీషియం పిహెచ్ (pH) స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి దురద, చుండ్రును తగ్గిస్తుంది.
బియ్యం నీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? (3 పద్ధతులు)
నానబెట్టడం (Soaking): అరకప్పు బియ్యాన్ని కడిగి, రెండు కప్పుల నీటిలో 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని వడకట్టి వాడుకోవాలి.
ఉడికించడం (Boiling): బియ్యం ఉడికించేటప్పుడు వచ్చే గంజి నీటిని కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో ఎక్కువ నీళ్లు కలిపి పలచగా చేయాలి.
పులియబెట్టడం (Fermentation - అత్యంత ప్రభావవంతమైనది): బియ్యం నానబెట్టిన నీటిని ఒక రోజంతా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచాలి. ఇలా పులియబెట్టిన నీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. (వాడే ముందు ఇందులో కొంచెం మామూలు నీళ్లు కలపాలి).
ఎలా వాడాలి?
♦ ముందుగా జుట్టును షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
♦ ఆ తర్వాత బియ్యం నీటిని తల చర్మం నుండి జుట్టు చివర్ల వరకు పట్టించాలి.
♦ 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు మెల్లగా మసాజ్ చేయాలి.
♦ చివరగా చల్లని నీటితో జుట్టును కడిగేయాలి.
వారానికి రెండు సార్లు ఇలా చేయడం వల్ల మీ జుట్టులో స్పష్టమైన మార్పును గమనించవచ్చు.