Varicose Veins : వెరికోస్ వెయిన్స్ తో జాగ్రత్త.. అందం సమస్య కాదు, ప్రాణాంతకం కావచ్చు : డాక్టర్ శ్రీధర్ దేవు
Varicose Veins: వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే కేవలం కాళ్ళపై నరాలు ఉబ్బడం, చూడటానికి ఇబ్బందిగా ఉండటం మాత్రమే కాదు. చాలా మంది దీన్ని ఒక చిన్న అందానికి సంబంధించిన సమస్యగా పొరబడుతుంటారు, కానీ నిజానికి ఇది నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతక సమస్యలకు కూడా దారితీయవచ్చు. ఈ విషయం గురించి ప్రముఖ ఎండోవాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డా. శ్రీధర్ దేవు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. 18 ఏళ్ల అనుభవంతో తక్కువ గాయాలు చేసే ఆధునిక చికిత్సల్లో నిపుణుడిగా ఉన్న డాక్టర్ శ్రీధర్, వెరికోస్ వెయిన్స్ గురించి వాటి ప్రమాదాల గురించి, అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక చికిత్సల గురించి తెలిపిన ముఖ్య విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వెరికోస్ వెయిన్స్ అనేది చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లు కేవలం కాళ్ళపై నరాలు ఉబ్బే అందానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు. డా. శ్రీధర్ దేవు చెప్పిన దాని ప్రకారం, దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే తీవ్రమైన వైద్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. చాలా మంది కాళ్ళలో నొప్పి, వాపు, బరువుగా అనిపించడం లేదా వంకరగా కనిపించే సిరలను చూసినా, అవే తగ్గిపోతాయని భావించి పట్టించుకోరు. సరైన చికిత్స చేయకపోతే, వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల అకస్మాత్తుగా రక్తం కారడం, చర్మం గట్టిపడటం, పుండ్లు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అధునాతన దశల్లో డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే ప్రాణాంతక పరిస్థితికి కూడా దారితీయవచ్చు.
ఈ పరిస్థితిని ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే, చికిత్స అంత సులభమవుతుంది. ఈ రోజుల్లో చికిత్సా పద్ధతులు చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయి. పెద్ద కోతలు, ఎక్కువ కోలుకునే సమయం అవసరమయ్యే పాతకాలపు సర్జరీల స్థానంలో ఇప్పుడు అత్యాధునిక చికిత్సలు వచ్చాయి. గో వాస్కులర్ వద్ద, తాము లేజర్ థెరపీ, గ్లూ థెరపీ వంటి కనిష్ట గాయాల పద్ధతులను ఉపయోగిస్తామని డా. శ్రీధర్ వివరించారు. ఈ పద్ధతులు పెద్ద కోతలకు బదులుగా చిన్న సూది రంధ్రాల ద్వారా చేస్తారు. కాబట్టి మచ్చలు దాదాపుగా ఉండవు. ఈ చికిత్సలు ఒక గంట కంటే తక్కువ సమయం పడుతుంది. రోగులు అదే రోజు డిశ్చార్జ్ అయ్యి, మరుసటి రోజు నుంచే తమ రోజువారీ పనులకు తిరిగి వెళ్లవచ్చు.
కొత్త చికిత్సా విధానాల వల్ల మరో ముఖ్య ప్రయోజనం వాటి అందుబాటు ధర. గతంలో ఆసుపత్రిలో ఎక్కువ రోజులు ఉండటం, అనస్థీషియా ఖర్చుల వల్ల చికిత్స ఖరీదైనదిగా ఉండేది. కనిష్ట గాయాల చికిత్సల వల్ల ఆసుపత్రి ఖర్చులు తగ్గి, మధ్యతరగతి వారికి కూడా చికిత్స ఆర్థికంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం చికిత్స మాత్రమే కాకుండా, జీవనశైలి మార్పులు కూడా చాలా ముఖ్యమని డా. శ్రీధర్ నొక్కి చెప్పారు. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువసేపు నిలబడకుండా లేదా కూర్చోకుండా ఉండటం, ధూమపానం మానేయడం వంటివి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, వెరికోస్ వెయిన్స్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
వెరికోస్ వెయిన్స్ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం కీలకం. మొదటి దశలో కేవలం స్వల్ప వాపు లేదా దురద మాత్రమే ఉండవచ్చు. ఈ దశలో గుర్తిస్తే, సాధారణ చికిత్సలు, జీవనశైలి మార్పులతో అద్భుతమైన ఫలితం లభిస్తుంది. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ పుండ్లు, చర్మం రంగు మారడం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే, దీర్ఘకాలిక నష్టాన్ని నివారించడానికి త్వరగా వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా అవసరం.