Repeated Miscarriage : పదేపదే గర్భస్రావం అవుతుందా.. అందుకు కారణాలేంటి.. మహిళలు ఏమి చేయాలంటే ?
శిశువును కడుపున మోసి, జన్మనివ్వడం ఒక గొప్ప అనుభూతి. అయితే, ఒక్కసారి గర్భం ధరించిన తర్వాత గర్భస్రావం జరిగితే, అంతకంటే పెద్ద దుఃఖం మరొకటి ఉండదు.
Repeated Miscarriage :శిశువును కడుపున మోసి, జన్మనివ్వడం ఒక గొప్ప అనుభూతి. అయితే, ఒక్కసారి గర్భం ధరించిన తర్వాత గర్భస్రావం జరిగితే, అంతకంటే పెద్ద దుఃఖం మరొకటి ఉండదు. ఒక మహిళకు ఒక్కసారి గర్భస్రావం జరగడం సర్వసాధారణం కావచ్చు, కానీ ఇది పదేపదే జరిగితే మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్పేదాని ప్రకారం, ఇది ఒక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య, దీనికి వైద్యులను సంప్రదించి, సరైన కారణాలను తెలుసుకోవాలి.
గర్భస్రావానికి గల ప్రధాన కారణాలు
గర్భస్రావానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, కొంతమంది మహిళల్లో, ప్రొజెస్టెరాన్ లేదా ఇన్సులిన్ వంటి హార్మోన్లలో అసమతుల్యత గర్భస్రావానికి దారితీయవచ్చు. కొన్నిసార్లు మహిళ లేదా పురుషుడి క్రోమోజోములలోని లోపం కూడా పిండం పెరుగుదలను అడ్డుకోగలదు. అంతేకాకుండా మూత్రనాళం లేదా సంతానోత్పత్తి ప్రాంతంలో సంక్రమణలు గర్భస్రావం ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
వయస్సు ప్రభావం
క్రోమోజోమ్ అసాధారణత కూడా గర్భస్రావం కావడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. గర్భధారణ మొదటి మూడు నెలల్లో (13 వారాల వరకు) సంభవించే గర్భస్రావాలలో సుమారు 50 శాతం అసాధారణ క్రోమోజోముల వల్లే జరుగుతాయని ఆమె అన్నారు. ఈ క్రోమోజోములు మీ శరీర కణాలలో ఉండే చిన్న నిర్మాణాలే. వీటిలో మీ జన్యువులు ఉంటాయి. కాబట్టి జన్యువులలో ఏ చిన్న అసాధారణత ఉన్నా గర్భస్రావానికి కారణం కావచ్చు.
మునుపటి గర్భస్రావం ప్రమాదం
20 ఏళ్ల మహిళల్లో గర్భస్రావం అయ్యే ప్రమాదం 12 శాతం నుండి 15 శాతం వరకు ఉంటుంది. 40 ఏళ్ల వయస్సులో ఇది సుమారు 25 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అనేక అధ్యయనాల ద్వారా తెలిసింది. అంతేకాకుండా, ఇప్పటికే ఒక్కసారి గర్భస్రావం జరిగితే, మరొకసారి గర్భస్రావం అయ్యే అవకాశం కూడా 25 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
గర్భస్రావం లక్షణాలు
* యోని నుండి రక్తస్రావం. ఇది లేత గోధుమ రంగులో లేదా తీవ్రమైన ఎరుపు రంగులో ఉండవచ్చు.
* కడుపులో నొప్పి, తిమ్మిరి.
* వెన్ను నొప్పి, ఇది తేలికపాటి నుండి తీవ్రంగా ఉండవచ్చు.
* రక్తం గడ్డకట్టినట్లు రక్తస్రావం అవ్వడం.
గర్భస్రావాన్ని నివారించడానికి సలహాలు
* గర్భం ధరించడానికి ముందు కంప్లీట్ బాడీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి (థైరాయిడ్, చక్కెర స్థాయి, హార్మోన్లు).
* తగినంత మొత్తంలో ఫోలిక్ ఆమ్లం, ఐరన్, విటమిన్ డి ఉండే ఆహారాలను మాత్రమే తినాలి.
* ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
* ధూమపానం, మద్యం సేవించడం లేదా కాఫీ/టీ తీసుకోవడం పూర్తిగా మానుకోవాలి.