Ramadan 2026: రంజాన్ ఉపవాసంలో దాహం తగ్గాలంటే ఇవి పాటించండి
Ramadan 2026: రంజాన్ ఉపవాసంలో దాహం, బలహీనతను నివారించాలంటే సెహ్రీ, ఇఫ్తార్లో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. హైడ్రేషన్, పోషకాహారం కీలకం.
రంజాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటించే వారికి దాహం, అలసట, బలహీనత ప్రధాన సవాళ్లుగా మారుతాయి. రోజంతా ఆహారం, నీరు తీసుకోకపోవడం వల్ల శరీరంలో నీటి లోపం, శక్తి తగ్గుదల వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అయితే సరైన ఆహారపు అలవాట్లు పాటిస్తే ఉపవాసాన్ని ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సెహ్రీలో ఏమి తినాలి?
ఉపవాసం ప్రారంభానికి ముందు తీసుకునే సెహ్రీ భోజనం సమతుల్యంగా ఉండాలి. నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే, దీర్ఘకాలిక శక్తిని అందించే ఆహారాలను ఎంపిక చేయాలి. ఓట్స్, గంజి, గుడ్లు, పాలు, పెరుగు, తృణధాన్యాలు వంటి ఫైబర్ మరియు ప్రోటీన్ అధికంగా ఉన్న ఆహారాలు ఎక్కువసేపు ఆకలిని నియంత్రిస్తాయి. ఇవి రోజంతా శక్తిని నిలుపుకోవడంలో సహాయపడతాయి.
అత్యధికంగా వేయించిన, తీపి పదార్థాలు తీసుకోవడం దాహాన్ని పెంచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి సెహ్రీ సమయంలో పోషకాహారాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకోవాలి.
ఇఫ్తార్లో జాగ్రత్తలు
ఇఫ్తార్ సమయంలో ఒక్కసారిగా అధిక పరిమాణంలో నీరు త్రాగడం కంటే సిప్స్ రూపంలో నెమ్మదిగా తీసుకోవడం మంచిది. కొబ్బరి నీరు, నిమ్మరసం, తాజా పండ్ల రసాలు శరీరానికి ఎలక్ట్రోలైట్లను అందించి హైడ్రేషన్ను మెరుగుపరుస్తాయి.
ఖర్జూరాలతో ఉపవాసం విరమించడం ఆరోగ్యపరంగా లాభదాయకం. ఇవి సహజ చక్కెరల ద్వారా తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. అయితే పకోరాలు, సమోసాలు వంటి వేయించిన ఆహారాలను పరిమితంగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బదులుగా సలాడ్లు, సూపులు, ఉడికించిన పప్పులు, పండ్లు వంటి తేలికపాటి ఆహారాలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
హైడ్రేషన్ ముఖ్యమే
ఉపవాస సమయంలో ఇఫ్తార్ నుంచి సెహ్రీ వరకు తగినంత నీరు తీసుకోవడం అత్యంత అవసరం. నీటి లోపం వల్ల తలనొప్పి, అలసట, నీరసం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కాబట్టి సమయానికి నీరు, పండ్లు, పెరుగు తీసుకోవడం ద్వారా శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవాలి.
నిపుణుల సూచన
సరైన ఆహారపద్ధతులు, చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే రంజాన్ ఉపవాసాన్ని ఆరోగ్యకరంగా, సౌకర్యవంతంగా నిర్వహించవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.