Rainy Season Diseases: వర్షాకాలంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
వర్షాకాలం చల్లగా, ఆహ్లాదకరంగా అనిపించినా.. ఈ సీజన్లో అనేక రకాల వ్యాధులు విస్తరిస్తాయి. ముఖ్యంగా అపరిశుభ్రమైన నీరు, తేమతో కూడిన వాతావరణం, దోమల పెరుగుదల వల్ల జబ్బులు సులభంగా వ్యాపిస్తాయి. వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధులు, వాటి నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్గున్యా
ఈ వ్యాధులు దోమల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. నిల్వ నీటిలో దోమలు పెరగడం ప్రధాన కారణం.
లక్షణాలు: జ్వరం, తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు, శరీర నొప్పులు.
నివారణ:
ఇంటి చుట్టూ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి.
కూలర్లు, పూలకుండీలు, టైర్లలోని నీటిని తొలగించాలి.
దోమతెరలు, స్ప్రేలు వాడాలి.
పూర్తి చేతులు, కాళ్లు కప్పే దుస్తులు ధరించాలి.
2. టైఫాయిడ్, కలరా
కలుషిత నీరు, ఆహారం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు.
లక్షణాలు: తీవ్రమైన జ్వరం, కడుపు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు.
నివారణ:
కాచిన నీటిని మాత్రమే తాగాలి.
వీధి ఆహారం, జ్యూస్లను తాగకూడదు.
ఆహారం తినే ముందు చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
పరిశుభ్ర వాతావరణం పాటించాలి.
3. జలుబు, ఫ్లూ
వర్షాకాల తేమ వల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వస్తాయి.
లక్షణాలు: దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం, జలుబు.
నివారణ:
వర్షంలో తడవకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
పరిశుభ్రత పాటించాలి.
జలుబు ఉన్న వారితో దూరంగా ఉండాలి.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారం తినాలి.
4. డయేరియా (అతిసారం)
అపరిశుభ్రమైన ఆహారం, నీరు వల్ల వస్తుంది.
లక్షణాలు: తరచుగా విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, నీరసం.
నివారణ:
పరిశుభ్రమైన నీరు, ఆహారం తీసుకోవాలి.
వీలైనంత వరకు ఇంట్లో వండిన ఆహారమే తినాలి.
డీహైడ్రేషన్ నివారించేందుకు ఉప్పు, చక్కెర కలిపిన ద్రావణాలు తాగాలి.
ఇతర జాగ్రత్తలు:
పాదాలు శుభ్రం: వర్షంలో తడిస్తే వెంటనే కడిగి పొడిగా ఉంచుకోవాలి.
ఆహారం: వేడి, తాజా ఆహారం మాత్రమే తినాలి. కూరగాయలు, పండ్లు బాగా కడిగి వాడాలి.
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత: క్రమం తప్పకుండా స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి.
👉 ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వర్షాకాలంలో వ్యాధులను చాలా వరకు నివారించవచ్చు. ఏదైనా అనుమానాస్పద లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.