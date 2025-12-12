  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Pressure Cooker: ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వండిన ఆహారం నిజంగా ఆరోగ్యకరమేనా? నిపుణుల అభిప్రాయాలు

Pressure Cooker: Is Food Cooked in a Pressure Cooker Really Healthy? Experts Weigh In
x

Pressure Cooker: Is Food Cooked in a Pressure Cooker Really Healthy? Experts Weigh In

Highlights

ప్రస్తుత వేగవంతమైన జీవితంలో ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రతి వంటగదిలో కీలక సాధనంగా మారింది. తక్కువ సమయంలో, తక్కువ గ్యాస్‌ ఉపయోగంతో ఆహారం వండగలిగే వీలును ఇది ఇస్తుంది.

ప్రస్తుత వేగవంతమైన జీవితంలో ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రతి వంటగదిలో కీలక సాధనంగా మారింది. తక్కువ సమయంలో, తక్కువ గ్యాస్‌ ఉపయోగంతో ఆహారం వండగలిగే వీలును ఇది ఇస్తుంది. అయితే, ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వండిన ఆహారం తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలగవచ్చా? పోషకాలు నశిస్తాయా? అనే ప్రశ్నలు తరచూ అడగబడుతుంటాయి. ఈ విషయంలో నిపుణుల అభిప్రాయాలు ఇలా ఉన్నాయి:

పోషకాలు నశించడం

సాంప్రదాయ వంట పద్ధతుల్లో ఎక్కువ పోషకాలు గాలి, నీటితో వాహనమవుతాయి. కానీ, ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వంటచేయడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు క్షీణించవచ్చినా, వాటి ఎక్కువ భాగం మిగిలిపోతుంది. ప్రెషర్ కుక్కర్ గాలి చొరబడకుండా, తక్కువ నీటితో పనిచేస్తుంది. వంట సమయం తగ్గడం వల్ల, విటమిన్ C, ఫోలేట్ వంటి సున్నితమైన విటమిన్లు కొంత మాత్రమే నష్టపోతాయి. సాధారణ వంటకు కంటే ఇది మెరుగైన ఫలితం. అయితే, అధిక ఉష్ణోగ్రత, పీడన కారణంగా కొన్ని పోషకాలు, ముఖ్యంగా బీన్స్, పప్పు ధాన్యాల్లో మార్పు చెందే అవకాశం ఉంది.

పిండి పదార్థాలపై ప్రభావం

బంగాళదుంప, బియ్యం వంటి స్టార్చ్ పదార్థాలను ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో అధిక వేడితో వండితే, అక్రిలమైడ్ వంటి హానికర రసాయన సమ్మేళనాలు ఏర్పడవచ్చని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ఎక్కువ మోతాదులో ఇవి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి హానికరంగా ఉండవచ్చు.

గట్ హెల్త్ సమస్యలు

పప్పు, చిక్కుళ్లను ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వండినప్పుడు, వాటిలోని లెక్టిన్స్ వంటి యాంటీ-న్యూట్రియంట్స్ పూర్తిగా తొలగనివ్వకుండానే జీర్ణం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కొంతమందిలో జీర్ణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

భద్రతా సూచనలు

తక్కువ నాణ్యత గల అల్యూమినియం కుక్కర్‌లను ఉపయోగిస్తే, అధిక వేడితో లోహం ఆహారంలో కలిసే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందువల్ల, ఫుడ్-గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం.

ముగింపు:

ప్రెషర్ కుక్కర్ సమయాన్ని ఆదా చేసే సౌకర్యవంతమైన సాధనం. సరైన జాగ్రత్తలతో వండిన ఆహారం తినడం వల్ల పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. కానీ, ప్రతిరోజూ ప్రెషర్ కుక్కర్‌పై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, సాంప్రదాయ వంట పద్ధతులను కూడా అనుసరించడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick