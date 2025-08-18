Pregnancy Tips: తల్లి అయ్యే ముందు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు!
ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా, కారు కొనాలన్నా ఎంతో ఆలోచించి, పలువురిని అడిగి, సరైన ప్లాన్ చేసుకుంటాం. కానీ జీవితంలో అత్యంత మధురమైన ఘట్టమైన ‘తల్లి కావడం’ విషయంలో చాలా మంది సరైన శ్రద్ధ తీసుకోరు. గర్భధారణ అనేది శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా సిద్ధంగా ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన దశ. సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. కాబట్టి తల్లయ్యే ముందు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన 5 విషయాలు ఇవి:
1. ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం
గర్భధారణ ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగాలంటే కనీసం 6 వారాల ముందే సన్నద్ధం కావాలి. చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల గర్భస్రావం, శిశువులో లోపాలు వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే శరీరాన్ని, మనసును ముందే సిద్ధం చేసుకోవడం ఎంతో కీలకం.
2. ఫోలిక్ యాసిడ్ సేవనం తప్పనిసరి
ఫోలిక్ యాసిడ్ పుట్టబోయే శిశువు మెదడు, నర్వస్ సిస్టమ్ అభివృద్ధికి చాలా అవసరం.
గర్భధారణకు ఒక నెల ముందే వాడకం ప్రారంభించాలి.
రోజుకు 400 mcg తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఇది తల్లి, శిశువు ఆరోగ్యానికి మొదటి అడుగు.
3. తగిన బరువుతో గర్భధారణ
BMI (18.5 – 24.9) లో ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
బరువు తక్కువగా ఉంటే పోషకాలు అందకపోవచ్చు.
బరువు ఎక్కువగా ఉంటే గర్భస్రావం, డయాబెటిస్, హై బీపీ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
కాబట్టి సరైన డైట్, వ్యాయామంతో శరీరాన్ని ఆరోగ్యకరమైన స్థాయిలో ఉంచుకోవాలి.
4. శారీరక, మానసిక దృఢత
గర్భధారణ సమయంలో తల్లి అనుభవించే ప్రతి ఆలోచన శిశుపై ప్రభావం చూపుతుంది.
శారీరక దృఢత వల్ల జబ్బులు తక్కువగా ఉంటాయి, కాన్పు సులభమవుతుంది.
మానసిక బలానికీ ధ్యానం, కుటుంబ మద్దతు, ప్రశాంత వాతావరణం అవసరం.
5. సరైన ఆహారం, వ్యాయామం
ఆహారంలో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ B12, విటమిన్ D ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఆకుకూరలు, పండ్లు, పప్పులు, గుడ్లు, చికెన్/ఎగ్స్ వంటి వాటిని ఆహారంలో చేర్చాలి.
ప్యాకెట్ ఫుడ్, అధిక చక్కెర, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తగ్గించాలి.
తేలికపాటి వ్యాయామం (వాకింగ్, యోగా, శ్వాస వ్యాయామం) శరీర ధాటిని పెంచుతుంది.
సారాంశం:
తల్లయ్యే ప్రయాణం ఒక మధురమైన బాధ్యత. చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పెద్ద సమస్యలను నివారించవచ్చు. కాబట్టి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ ముందుగానే సిద్ధం కావడం చాలా ముఖ్యం.