Pregnancy Winter Care : చలికాలంలో గర్భిణులు ఈ 5 తప్పులు అస్సలు చేయవద్దు

చలి తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో గర్భిణులు తమ ఆరోగ్యం పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Pregnancy Winter Care : చలి తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో గర్భిణులు తమ ఆరోగ్యం పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. చల్లని వాతావరణం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడి, జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్లు, అలసట వంటి సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇది తల్లికి, కడుపులోని బిడ్డకు ఇద్దరికీ సురక్షితం కాదు. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి వారికి అదనపు శక్తి, పోషణ అవసరం. లేకపోతే, తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, కీళ్ల నొప్పులు వంటివి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి గర్భిణులు చలికాలంలో ఏయే జాగ్రత్తలు పాటించాలి, ఏ తప్పులు చేయకూడదో కింద వివరంగా తెలుసుకుందాం.

చలికాలంలో గర్భిణులు చేయకూడని 5 తప్పులు

గర్భిణులు చలికాలంలో సాధారణంగా చేసే కొన్ని తప్పులు వారి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఆ ముఖ్యమైన తప్పులు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో చూద్దాం..

నీరు తక్కువగా తాగడం: చలికాలంలో దాహం తక్కువగా అనిపించడం సహజం. కానీ ఎండకాలమైనా, చలికాలమైనా శరీరానికి అవసరమైనంత నీరు తప్పకుండా తాగాలి. నీరు తక్కువగా తాగితే డీహైడ్రేషన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

తక్కువగా దుస్తులు ధరించడం: గర్భిణులు చల్లని ప్రదేశాలలో ఎక్కువ సమయం గడపడం లేదా శరీరాన్ని సరిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు ధరించకపోవడం వల్ల జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అందుకే బయటకు వెళ్లినా, ఇంట్లో ఉన్నా వెచ్చగా ఉండే దుస్తులనే ధరించాలి.

అతిగా తినడం, వేయించినవి తినడం: గర్భిణులు కడుపు నిండా ఒకేసారి ఎక్కువగా తినకూడదు. అలాగే, వేయించిన, నూనె పదార్థాలు తినడం కూడా తగ్గించాలి. అతిగా తింటే గ్యాస్, అజీర్ణం, అలసట వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

సూర్యరశ్మిని పట్టించుకోకపోవడం: చలికాలం కాబట్టి సూర్యరశ్మి తక్కువగా అందుతుంది. దీనిని పట్టించుకోకపోతే విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడవచ్చు. విటమిన్ డి లోపం ఎముకల బలంపై, మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి కొంత సమయం ఉదయపు సూర్యరశ్మిలో గడపడం మంచిది.

వ్యాయామం చేయకపోవడం: చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయకపోవడం వల్ల శరీరంలో బిగుతు పెరుగుతుంది. అలాగే ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. అందుకే చిన్నపాటి నడక లేదా వైద్యులు సూచించిన వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది.

