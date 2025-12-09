Health Benefits Pomegranate Juice: ఖాళీ కడుపుతో దానిమ్మ రసం తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
దానిమ్మ రసం ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఒక చిన్న గ్లాస్ దానిమ్మ రసం తాగితే శరీరానికి మరింత ప్రయోజనం కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.
దానిమ్మ రసంలో శరీరానికి అవసరమైన పలు ముఖ్య పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్తో పాటు సహజంగా లభించే స్వీట్నర్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే, ప్యూనికాలాజిన్స్, ఆంథోసైనిన్స్ అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఏర్పడే ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించి కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో దానిమ్మ రసం తాగడం వల్ల:
జీర్ణవ్యవస్థ ఉత్తేజితమవుతుంది
ప్రేగులు శుభ్రపడతాయి
టాక్సిన్లు బయటకు వెళ్లే ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుంది
లివర్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది
శరీర డిటాక్సిఫికేషన్ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది
విటమిన్ C ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లను తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది
వాపులు, ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది
కణాల దెబ్బతినడాన్ని అడ్డుకుని శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది
ఎలా తాగాలి?
ఎల్లప్పుడూ తాజాగా పిండిన లేదా 100% స్వచ్ఛమైన దానిమ్మ రసం మాత్రమే తీసుకోండి
అదనపు చక్కెర జత చేయకండి
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో 1 చిన్న గ్లాస్ (100–150 మి.లీ) త్రాగడం ఉత్తమం
రసం తాగిన 20–30 నిమిషాల తర్వాత తేలికపాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి