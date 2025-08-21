  • Menu
Pneumonia in Children: వర్షాకాలంలో పేరెంట్స్ తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

Highlights

వర్షాకాలం మొదలైతే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతాయి. ముఖ్యంగా చిన్నారుల్లో న్యుమోనియా కేసులు ఈ సీజన్‌లో అధికంగా కనిపిస్తాయి. న్యుమోనియా అనేది తీవ్రమైన ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్.

వర్షాకాలం మొదలైతే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతాయి. ముఖ్యంగా చిన్నారుల్లో న్యుమోనియా కేసులు ఈ సీజన్‌లో అధికంగా కనిపిస్తాయి. న్యుమోనియా అనేది తీవ్రమైన ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే తల్లిదండ్రులు ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అత్యంత అవసరం.

వర్షాకాలంలో న్యుమోనియా ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది?

గాలిలో తేమ పెరగడంతో బాక్టీరియా, వైరస్‌లు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి.

చల్లని వాతావరణం కారణంగా పిల్లల రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది.

వర్షంలో తడవడం, తడి బట్టలతో ఎక్కువ సేపు ఉండటం వల్ల శరీరం చల్లబడి ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా పట్టేస్తుంది.

గదులు మూసివేసి గాలి సరిగా ఆడనివ్వకపోవడం వల్ల వైరస్ ఒకరినుంచి మరొకరికి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది.

లక్షణాలు: ఎక్కువ రోజులు తగ్గని జ్వరం, వేగంగా లేదా ఇబ్బందిగా శ్వాస తీసుకోవడం, దగ్గు, కఫం, ఆహారం తినకపోవడం, బలహీనత, తీవ్రమైన దశలో పెదవులు, గోర్లు నీలిరంగులోకి మారడం.

నివారణ ఎలా?

పిల్లలను వర్షంలో తడవనీయకండి. తడిస్తే వెంటనే పొడి బట్టలు వేయించండి.

వేడి పాలు, సూప్, ఇమ్యూనిటీ పెంచే ఆహారం (పాలు, గుడ్లు, పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పులు) ఇవ్వండి.

న్యుమోనియా వ్యాక్సిన్, ఫ్లూ షాట్లు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా మేరకు వేయించండి.

పిల్లలు ఉండే గదులు గాలి సరిగా ఆడేలా చూసుకోవాలి, తేమ తగ్గించే చర్యలు తీసుకోవాలి.

దగ్గు, జలుబు ఉన్నవారి దగ్గర పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి.

పిల్లల్లో శ్వాస ఇబ్బందులు గమనించిన వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.

వర్షాకాలం ఆనందం ఇచ్చినా, చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి సవాలుగా మారుతుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే న్యుమోనియాను అరికట్టవచ్చు.

