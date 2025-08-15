Plastic Bottles: ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలో నీళ్లు తాగితే క్యాన్సర్ వస్తుందా? నిజం ఇదే…
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోని BPA వంటి రసాయనాలు క్యాన్సర్కు కారణమని చాలా మంది భావిస్తారు. కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ బదులు గాజు లేదా స్టీల్ బాటిళ్లను ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. మైక్రోప్లాస్టిక్లు శరీరంలోకి వెళ్లి హానికరమని కొంతమంది అధ్యయనాలు చెబుతున్నప్పటికీ, వాట్స్పర్ సంబంధించి క్యాన్సర్ వస్తుందని ప్రমাণం లేదు.
సత్యం ఏమిటంటే:
క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ UK, క్యాన్సర్ కౌన్సిల్ ఆస్ట్రేలియా నివేదికల ప్రకారం, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోని రసాయనాలు (BPA మరియు ఇతర ప్లాస్టిక్ సమ్మేళనాలు) చాలా తక్కువ పరిమాణంలో నీటిలోకి లీక్ అవుతాయి. ఈ తక్కువ మోతాదు శరీరానికి హానికరం చేయదు. ప్లాస్టిక్ వేడిచేసినా లేదా స్తంభింపచేసినా క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుందని ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.
BPA గురించి వివరాలు:
BPA అనేది పాలికార్బోనేట్ ప్లాస్టిక్, ఎపాక్సీ రెసిన్ల తయారీకి ఉపయోగించే రసాయన సమ్మేళనం.
దీన్ని ప్లాస్టిక్ సీసాలు, బేబీ బాటిళ్లు, ఆహార నిల్వ కంటైనర్లు, థర్మల్ పేపర్ వంటివి తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ప్లాస్టిక్ బాటిల్లోనుంచి BPA శరీరంలో తక్కువ పరిమాణంలో ప్రవేశించి, వేగంగా విచ్ఛిన్నమై మూత్రం ద్వారా బయటకు పోతుంది. కాబట్టి ఇది శరీరంపై ప్రాముఖ్యమైన హాని కలిగించదు.
BPA రిస్క్:
BPA ఒక ఎండోక్రైన్ డిస్రప్టర్గా పరిగణించబడుతుంది. దీని ఎక్కువ మోతాదు శరీర హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. కొంతమంది అధ్యయనాలు అధిక BPA వాడకం వల్ల పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ, గుండె సమస్యలు, మధుమేహం, కొన్ని సందర్భాల్లో రొమ్ము, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్కి సంబంధం ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు మరియు ఇంకా పరిశోధనలు అవసరం.
ముగింపు:
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న పరిశోధనలు చూపిస్తున్నాయి – సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోని BPA నీళ్లు తాగడం వల్ల క్యాన్సర్ రావడం నిజం కాదు. ఆరోగ్యానికి భద్రంగా ఉండటానికి, ఎక్కువగా వేడిచేసిన లేదా పాత ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను వాడకుండా, అవసరమైతే గాజు లేదా స్టీల్ బాటిల్లను ఉపయోగించడం మంచిది.