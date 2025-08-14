  • Menu
Plastic and Paper Cups: ప్లాస్టిక్/పేపర్ గ్లాసుల్లో కాఫీ, టీ తాగుతున్నారా? ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి ముప్పు!

Highlights

మన రోజువారీ జీవనం వేగంగా మారిపోతోంది. ఈ వేగంలో కాఫీ, టీ తాగే అలవాటు కూడా మారిపోయింది. గాజు లేదా సిరామిక్ కప్పుల బదులు, చాలా మంది పేపర్ గ్లాసులు వాడటం అలవాటు చేసుకున్నారు. కానీ, ఇవి కేవలం పేపర్‌తో తయారవవు.

మన రోజువారీ జీవనం వేగంగా మారిపోతోంది. ఈ వేగంలో కాఫీ, టీ తాగే అలవాటు కూడా మారిపోయింది. గాజు లేదా సిరామిక్ కప్పుల బదులు, చాలా మంది పేపర్ గ్లాసులు వాడటం అలవాటు చేసుకున్నారు. కానీ, ఇవి కేవలం పేపర్‌తో తయారవవు. వేడి పానీయాలు లీక్ కాకుండా ఉండేందుకు వీటి లోపల పలుచని ప్లాస్టిక్ పొర ఉంచబడుతుంది.

వేడి కాఫీ, టీతో ఈ ప్లాస్టిక్ పొరలోని రసాయనాలు కలిసిపోతే, అవి జీర్ణవ్యవస్థకు హాని చేస్తాయి. హార్మోన్లలో మార్పులు, కీళ్ల నొప్పులు, క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారి తీస్తాయని శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

పర్యావరణ పరంగా కూడా ఇవి ప్రమాదకరమే. ప్లాస్టిక్ పొర కారణంగా పేపర్ గ్లాసులు సులభంగా రీసైకిల్ కావు. వాటిని పారేస్తే, అవి నీటిలో కరుగుతూ చెరువులు, బావులు, నదులను కలుషితం చేస్తాయి. ఇది నీటి కాలుష్యం, పర్యావరణ నష్టానికి కారణమవుతుంది.

ఎంపిక మనదే — గాజు, స్టీల్ లేదా సిరామిక్ కప్పులు వాడటం ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి మంచిది. కాఫీ షాపుకెళ్తే మీ రీయూజబుల్ కప్పు వెంట తీసుకెళ్లడం అలవాటు చేసుకుంటే, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడమే కాకుండా, భూమికి మేలు చేసినవారవుతారు.

చిన్న మార్పే పెద్ద ఫలితం ఇస్తుంది – మన ఆరోగ్యం కోసం, మన వాతావరణం కోసం ఇప్పుడే ఈ మార్పు మొదలు పెట్టాలి.

