Pink and Soft Lips Remedies: చలికాలంలో పెదవులు పగిలిపోతున్నాయా? గులాబీ రంగు, మృదుత్వం కోసం నేచురల్ టిప్స్
శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు పెదవుల సమస్యలు మొదలవుతాయి. చేతులు, కాళ్లతో పోలిస్తే పెదవుల చర్మం మరింత సున్నితంగా ఉండటంతో పొడిబారడం, పగుళ్లు పడటం, చర్మం ఊడిపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఖరీదైన లిప్ బామ్లు వాడినా చాలాసార్లు ఆశించిన ఫలితం రాకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో బాఘేల్ఖండ్ ప్రాంతంలో తరతరాలుగా పాటిస్తున్న సహజ ఇంటి నివారణలు మంచి ఉపశమనం ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బాఘేల్ఖండ్ సంప్రదాయంలో అందానికి సంబంధించిన సంరక్షణ కోసం వంటగదిలో దొరికే సహజ పదార్థాలనే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఇవి ఇప్పటికీ ప్రభావవంతంగానే ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా వీటిని పాటిస్తే పెదవులు మృదువుగా మారడమే కాకుండా, వాటి సహజ గులాబీ రంగు కూడా తిరిగి వస్తుంది.
స్థానిక నివాసి కమలా తివారీ చెప్పిన ప్రకారం, చలికాలంలో పెదవుల చర్మం చాలా సున్నితంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో రసాయనాలు కలిగిన ఉత్పత్తుల కంటే సహజ నివారణలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. తేనె, కొబ్బరి నూనె, బీట్రూట్ వంటి పదార్థాలు పెదవులకు తేమనిచ్చి, రంగును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
పొడిబారిన, పగిలిన పెదవులకు ప్రధాన కారణం చనిపోయిన చర్మం పేరుకుపోవడమే. దీనిని తొలగించడానికి చక్కెరతో పాటు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె కలిపి తయారు చేసిన స్క్రబ్ ఉపయోగించవచ్చు. మృదువుగా స్క్రబ్ చేయడం వల్ల మృత చర్మం తొలగి, కొత్త చర్మం ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.
పెదవులు నల్లగా లేదా మసకబారినట్లయితే బీట్రూట్ రసం మంచి సహజ పరిష్కారం. రాత్రి నిద్రకు ముందు పెదవులపై అప్లై చేస్తే క్రమంగా అవి సహజ గులాబీ రంగులోకి మారుతాయి. నిరంతరంగా వాడితే ఫలితం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
అలాగే గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్ మిశ్రమాన్ని చలికాలంలో పెదవులకు ఔషధంలా ఉపయోగిస్తారు. ఇది పొడిబారడాన్ని తగ్గించి, పెదవులను మృదువుగా ఉంచుతుంది. క్రీమ్ లేదా తేనె వాడటం వల్ల పెదవులకు లోపలి నుంచే పోషణ అంది, పగుళ్లు రావడం తగ్గుతుంది.
ఈ ఇంటి నివారణలతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తప్పనిసరి. చలికాలంలో ఎండలోకి వెళ్లే ముందు లిప్ బామ్ అప్లై చేయాలి. పెదవులను తరచూ నాకడం మానుకోవాలి, ఎందుకంటే అది తేమను మరింత తగ్గిస్తుంది. సరిపడా నీరు తాగడం కూడా చాలా అవసరం.
మొత్తం మీద, శీతాకాలంలో పెదవుల సంరక్షణ కోసం బాఘేల్ఖండ్ సంప్రదాయ హోమ్ రెమిడీస్ ఇప్పటికీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. క్రమం తప్పకుండా వీటిని పాటిస్తూ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పెదవులు మృదువుగా, ఆరోగ్యంగా, సహజ గులాబీ రంగుతో మెరిసిపోతాయి.