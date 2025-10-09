Constipation : ఈ ఒక్క చిట్కా పాటిస్తే చాలు.. జీర్ణక్రియ, మలబద్ధకానికి శాశ్వత పరిష్కారం
Constipation : ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యల్లో జీర్ణక్రియ (అరక్కపోవడం) ఒకటి. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, మనం రోజువారీగా తీసుకునే ఆహారం ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. ఒక వ్యక్తికి జీర్ణక్రియ సరిగా జరగకపోతే, అది అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అంతేకాక ఇది మీ శరీరం, మనస్సు రెండింటినీ పాడు చేస్తుంది. కాబట్టి, ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తాత్కాలిక పరిష్కారాల కంటే, శాశ్వత ఉపశమనం ఇచ్చే మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. అందులో ముఖ్యమైనది అల్లం నీరు లేదా కషాయం తాగడం. అయితే, దీన్ని ఏ సమయంలో తాగుతున్నారనేది చాలా ముఖ్యం.
అల్లం నీటితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
అల్లం (శొంఠి) జీర్ణక్రియకు చాలా ప్రయోజనకరమైన ఇంటి చిట్కా అని అందరికీ తెలిసిందే. ఇది మనం తిన్న ఆహారాన్ని త్వరగా జీర్ణం చేయడానికి, పొట్ట ఉబ్బరాన్ని తగ్గించడానికి, పేగులను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ విషయం అనేక శాస్త్రపరమైన అధ్యయనాలలో కూడా రుజువైంది. అయితే, అల్లం నీటిని తాగే ముందు, దాన్ని ఏ సమయంలో తాగాలి? దాని వల్ల గరిష్ఠ ప్రయోజనాలు ఎలా పొందవచ్చనేది తెలుసుకోవాలి.
అల్లం నీరు తాగడానికి సరైన సమయం
భోజనానికి ముందు (20-30 నిమిషాల ముందు): భోజనం చేయడానికి 20 నుండి 30 నిమిషాల ముందు అల్లం నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఇది పొట్టలో పైత్య రసం, జీర్ణ రసాలు (ఎన్జైమ్లు) పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కావడానికి వీలవుతుంది. అందుకే భోజనానికి ముందు దీనిని సేవించడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఎక్కువగా తిన్న తర్వాత (30-60 నిమిషాల తర్వాత): మీరు పొట్ట నిండా, లేదా అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ఆహారం తిన్నప్పుడు ఈ అల్లం నీటిని తప్పక తాగాలి. ఇది అజీర్ణాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. అల్లం పొట్ట ఖాళీ అయ్యే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. పొట్టను తేలికగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుందని కనుగొనబడింది.
అల్పాహారం తర్వాత, మధ్యాహ్న భోజనానికి ముందు: ఉదయం 10 నుండి 11 గంటల మధ్య అల్లం నీరు తాగడం వల్ల కూడా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది, వికారం (వాంతులు వచ్చినట్లు ఉండటం), పొట్ట ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. ఇది శరీరాన్ని ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది. ఏకాగ్రతకు సహాయపడుతుంది.
రాత్రిపూట జాగ్రత్తలు
పడుకునే ముందు కొద్ది మొత్తంలో అల్లం నీరు తాగడం వల్ల శరీరం శాంతంగా ఉంటుంది. రాత్రంతా నిర్విషీకరణ (టాక్సిన్స్ తొలగించడం) ప్రక్రియ పెరుగుతుంది. అయితే, మీకు పుల్లటి తేన్పులు సమస్య ఉంటే మాత్రం, రాత్రిపూట అల్లం నీరు తాగకపోవడం మంచిది.