Optical Illusion Challenge: ఈ జీబ్రాల మధ్య దాగున్న రెండు క్రూర మృగాలను 10 సెకన్లలో గుర్తించగలరా?
ఈ వైరల్ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్లో దాగి ఉన్న రెండు వేటాడే జంతువులను 10 సెకన్లలో కనిపెట్టండి. కేవలం 2% మంది మాత్రమే ఈ ఛాలెంజ్ను పూర్తి చేయగలిగారు. మీ మెదడుకు పని చెప్పే ఈ ఆసక్తికరమైన పజిల్ ఇక్కడ ఉంది.
మన కళ్లు చూసే దృశ్యాలను మెదడు ఒక్కోసారి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుంది. దీనినే 'ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్' అంటారు. ఇవి కేవలం వినోదం కోసమే కాదు, మన ఏకాగ్రత మరియు మెదడు చురుకుదనాన్ని పరీక్షించే పరికరాలు కూడా.
ఏమిటా ఛాలెంజ్?
కింద ఉన్న చిత్రంలో ఒక అడవి ప్రాంతం కనిపిస్తోంది. అక్కడ జీబ్రాల గుంపు నీళ్లు తాగుతూ, గడ్డి మేస్తూ హాయిగా ఉన్నాయి. కానీ, వాటికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. రెండు వేటాడే జంతువులు వాటిని చుట్టుముట్టాయి. ఒకటి నీటిలో, మరొకటి గడ్డిలో దాగి ఉన్నాయి.
మీరు ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోతున్నారు?
ఈ ఇల్యూషన్ ఇంత కష్టంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం జీబ్రాల ఒంటిపై ఉన్న చారలు. ఆ చారల వల్ల మన కళ్లు గందరగోళానికి గురవుతాయి. దీనికి తోడు దట్టమైన చెట్లు, గడ్డి ఉండటంతో ఆ వేటాడే జంతువులు పరిసరాల్లో పూర్తిగా కలిసిపోయాయి (Camouflage).
క్లూ కావాలా?
మీకు 10 సెకన్ల సమయం ముగిసిపోయిందా? అయితే ఈ చిన్న క్లూస్ గమనించండి:
- ఒకటి నీటి అంచున దాగి ఉంది (క్రూరమైన జలచరం).
- మరొకటి చెట్ల పొదల్లో, జీబ్రాల వెనుక వైపు మాటు వేసి ఉంది (చారలున్న క్రూర మృగం).
సమాధానం ఇక్కడ ఉంది!
చాలా ప్రయత్నించినా ఇంకా ఆ రెండు జంతువులు కనిపించలేదా? అయితే చింతించకండి. చిత్రంలో సర్కిల్ చేసిన భాగాలను చూడండి.
నీటిలో ఉన్నది: మొసలి
గడ్డిలో దాగి ఉన్నది: పులి (Tiger)
మీరు నిర్ణీత సమయంలోనే గుర్తించి ఉంటే.. మీ పరిశీలన శక్తి అద్భుతంగా ఉన్నట్లే! మీ స్నేహితులకు కూడా ఈ ఛాలెంజ్ విసిరి వారు ఎంత వేగంగా గుర్తిస్తారో చూడండి.