Diabetes Symptoms: షుగర్ రిపోర్ట్ ‘నార్మల్’ అని సంబరపడకండి.. లోపల ‘ఉన్న డయాబెటిస్’ ను ఇలా గుర్తించండి!
చాలామందికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు షుగర్ లెవల్స్ సాధారణంగానే ఉంటాయి. కానీ, రోజంతా విపరీతమైన నీరసం, అలసట వేధిస్తుంటాయి. "రిపోర్ట్ బాగుంది కదా.. మరెందుకు ఇంత నీరసం?" అని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నట్లే. దీనిని వైద్యులు 'లేటెంట్ డయాబెటిస్' లేదా 'ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్' అని పిలుస్తారు. అంటే మీ రక్తంలో చక్కెర తక్కువగానే ఉన్నా, మీ శరీరం దానిని శక్తిగా మార్చుకోలేకపోతోందని అర్థం.
ఈ సందర్భంగా పలువురు వైద్యులు మాట్లాడుతూ.. మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ గ్లూకోజ్ను కణాలకు చేరవేసి శక్తిని ఇస్తుంది. కానీ ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు రిపోర్టులో సాధారణంగానే కనిపిస్తాయి కానీ, కణాలు గ్లూకోజ్ను గ్రహించలేవు. ఫలితంగా శరీరానికి అందాల్సిన శక్తి అందక విపరీతమైన అలసట వస్తుంది.
ఈ 6 లక్షణాలు ఉంటే షుగర్ ఉన్నట్లే..
మీ షుగర్ రిపోర్ట్ సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, కింద పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే జాగ్రత్త పడాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రాత్రంతా నిద్రపోయినా ఉదయం లేవగానే నీరసంగా అనిపించడం.
తిన్న వెంటనే విపరీతమైన కునుకు రావడం.
శరీరమంతా సన్నగా ఉన్నా పొట్ట దగ్గర మాత్రం కొవ్వు పెరగడం.
మాటిమాటికీ స్వీట్లు లేదా పిండి పదార్థాలు తినాలనిపించడం.
మెడ వెనుక భాగంలో లేదా చంకల దగ్గర చర్మం నల్లగా, మందంగా మారడం.
అప్పుడప్పుడు చూపు మసకబారడం.
చాలామంది కేవలం 'ఫాస్టింగ్ షుగర్' (ఉదయం పరగడుపున చేసే పరీక్ష) మాత్రమే చేయించుకుంటారు. కానీ పలువురు వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. HbA1c పరీక్ష చేయించుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఇది గత మూడు నెలల సగటు చక్కెర స్థాయిని చెబుతుంది. ఒకవేళ మీ HbA1c లెవల్ 6.5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే, మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్లు లెక్క. దీనిని ఇప్పుడే నియంత్రించకపోతే భవిష్యత్తులో అది తీవ్రమైన టైప్-2 డయాబెటిస్గా మారుతుందని హెచ్చరించారు.
ఇవి ట్రై చేయండి..
ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవండి లేదా వ్యాయామం చేయండి.
స్వీట్లు, సోడాలు, ప్రాసెస్ చేసిన చక్కెరను పూర్తిగా మానేయండి.
మీ ఆహారంలో పప్పు ధాన్యాలు, గుడ్లు, పీచు పదార్థాలు (Fiber) ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి.
ఫాస్ట్ ఫుడ్, మైదా పదార్థాలను దూరం పెట్టండి.
