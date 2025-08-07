Nightmares: పీడ కలలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయా..?
కలలు — ప్రతి ఒక్కరికి సహజంగా వచ్చే అనుభవం. కొన్ని కలలు మనసుకు శాంతిని ఇస్తే, మరికొన్ని కలలు భయానకంగా, ఆందోళనగా అనిపిస్తాయి. అలాంటి కలల్లో ముఖ్యంగా పీడ కలలు మనలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని తగ్గించి భయభ్రాంతులకు లోను చేస్తాయి.
మీకు తరచూ పీడ కలలు వస్తున్నాయా? అంటే అది సాధారణం కాదు. అవి కొన్ని ఆంతరిక భయాలు, ఒత్తిళ్లు, అసహజ ఆలోచనలకి సంకేతంగా ఉండొచ్చు. ఇలాంటి కలలు మిమ్మల్ని రాత్రివేళల నిద్రలేక ఇబ్బంది పెట్టుతున్నాయా? అయితే దానికి కొంత శాస్త్రీయ మరియు ఆధ్యాత్మిక వివరాలున్నాయి.
ఒక సంస్థ 351 మంది పెద్దలపై నిర్వహించిన పరిశోధనల ప్రకారం, 2 నుంచి 8 శాతం మంది వ్యక్తులు పీడ కలల వల్ల నిద్రలేకపోతున్నారని వెల్లడైంది. వారు నిద్రలో చెడు శక్తులు వెంటాడుతున్న అనుభూతిని పొందుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ పీడ కలలు నిద్రకు తీవ్ర భంగాన్ని కలిగిస్తాయి. మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.
పీడ కలలు వచ్చినప్పుడు ఏమి చేయాలి?
అగ్నిపురాణం ప్రకారం
అర్ధరాత్రి పీడ కల వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా వెంటనే మళ్లీ నిద్రపోయే ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేస్తే ఆ కల మనస్సులో నుంచీ తొలగిపోతుంది. ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత ఆ కల గుర్తుకురాదు.
పీడ కలలను ఇతరులతో పంచుకోవద్దు
చాలామంది కలలు వచ్చిన వెంటనే వాటిని ఇతరులకు చెప్పే అలవాటు కలిగి ఉంటారు. కానీ శాస్త్రపరంగా చూస్తే, పీడకలలను పంచుకోవడం వల్ల అవే విషయాలు మళ్లీ మళ్లీ మనసులో తిరుగుతుంటాయి. అలా చేస్తే కలలు మరింత బలంగా మనల్ని వెంటాడతాయి. కాబట్టి అలాంటి కలలను మర్చిపోవడమే మంచిది.
ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం సూచనలు:
నిద్రకు ముందు అల్లం లేదా తులసి టీ తాగడం
మైండ్ఫుల్నెస్ లేదా ధ్యానం చేయడం
మొబైల్, టీవీ వంటి స్క్రీన్ టైం తగ్గించడం
మంచి పాజిటివ్ ఆలోచనలతో నిద్రకు వెళ్లడం
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, పీడకలలు అనేవి మన మనసు లోపలున్న అస్థిరతలకు ప్రతిబింబం. వాటిని సరైన విధంగా ఎదుర్కొంటే, మనశ్శాంతిని తిరిగి పొందొచ్చు.